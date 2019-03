Après-Ski-Party in der Festhalle

Höpfingen.„Rein in die Skiklamotten und ab nach Höpfi zur Après-Ski-Party“ heißt es ab 21 Uhr am heutigen Freitag: Die Party der „Höpfemer Schnapsbrenner“ präsentiert sich in einem neuen Anstrich. Vor dem Eingang in die Kellerbar werden die Gäste dieses Jahr in einem separaten Zelt empfangen. Die Kellerbar der Festhalle wird sich dazu optisch in eine Skihütte verwandeln. Der Eintritt ist ab 16 Jahren und frei. Der Rosenmontag (4. März) steht unter dem Motto „Party nonstop“. Die Party beginnt vor dem Umzug mit dem Warm-up an der Open-Air Bar. Auch hier steht noch das Partyzelt von der Après-Ski-Party, die Kellerbar ist direkt nach dem Umzug ebenfalls geöffnet. Nach dem Umzug gibt es Stimmung auf dem Festplatz: närrisches Treiben mit Musik sowie Gaudi an der Außen- und Kellerbar. Auch für Speisen ist gesorgt. Die Bar wird nicht geschlossen, sondern bleibt durchgehend bis in die Nacht geöffnet.

Es wird auch an die Kleinen gedacht. Nach dem Umzug gibt es eine Kinderfete in der Festhalle mit Kinderdisco. ad

