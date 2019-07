Ausbildungsstand hat beachtliches Niveau

Waldstetten.Auf stolze 80 Jahre kann die Freiwillige Feuerwehr Waldstetten zurückblicken. Gefeiert wird dieses Jubiläum vom 3. bis 5. August mit einem Waldfest auf dem Brunnenberg.

„Während früher die reine Brandbekämpfung im Vordergrund stand ist sie heute mehr die Ausnahme“, heißt es in einer Chronik, die den FN von den Verantwortlichen zugegangen ist, und weiter: „Unter den Einsätzen der Waldstettener Wehr in den vergangenen Jahren war zum Glück kein ernsthafter Brand, auch da diese durch die Schnelligkeit der Wehr buchstäblich bereits im Keim erstickt wurden.“ Vielmehr seien es oft Unwettereinsätze oder sonstige technische Hilfeleistungen, zu denen die Feuerwehr gerufen werde.

Seit nunmehr 80 Jahren sei die Freiwillige Feuerwehr Waldstetten ein zuverlässiger Partner, auf den sich die Bevölkerung verlassen könne. Weiterhin sei sie eine bewährte Säule des Vereinslebens, die sich im kulturellen sowie im kirchlichen Jahreskreislauf verlässlich einbringe.

Angefangen habe das Löschwesen in Waldstetten allerdings viel früher. Erste Erwähnungen gibt es bereits aus dem Jahre 1812, als ein gewisser Franz Herold zwölf Gulden aus der Gemeindekasse ausbezahlt bekommen hatte, weil er ein „Feüer Heüslein“ auf seinem „Gutt“ hat bauen lassen, zu der die Aufbewahrung von 50 Stück Feuereimern, 4 Feuerleitern sowie 4 Feuerhaken gehörte.

Wie standfest das damalige Gebäude allerdings war, bezeugen Eintragungen, aus denen hervorgeht, dass das „Feuerlöschgeräthschaftsgebäude“ von Holz 1844 „gradgestellt“ und das Dach „rumgelegt“ wurde, was viel über die ärmlichen Verhältnisse der damaligen Zeit aussagt.

Nachdem das Bezirksamt gedrängt hatte, dass die Anschaffung einer Feuerspritze nicht länger verschoben werden kann, schloss die Gemeinde im Jahre 1851 mit dem Schlossermeister Cornel Stalf aus Walldürn einen Vertrag über 380 Gulden über die Anschaffung einer solchen ab. Diese war dann 45 Jahre im Einsatz, bis sie ausgedient hatte.

Bei der Firma Karl Metz in Heidelberg kaufte die Gemeinde 1896 für 1180 Mark eine neue Spritze. Diese ist heute noch im Besitz der Freiwilligen Feuerwehr – und auch funktionstüchtig. Sie kann zum Jubiläumsfest besichtigt werden und ist sogar Bestandteil eines Wettkampfes, bei dem es um die bestmögliche Wasserförderung geht (siehe weiteren Bericht).

Wird heute die Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen, so geschieht die Alarmierung über eine auf dem Dach des Gemeindehauses angebrachte Sirene oder über Funkempfänger direkt an die Wehrmänner. Vorgänger der Sirene war das Martinshorn, das bei Notfällen geblasen wurde. Die ältesten überlieferten Alarmierungsmöglichkeiten waren allerdings die Kirchenglocken und die Feuerläufer. So gibt das Gemeindearchiv aus dem Jahre 1871 genaue Auskunft darüber, wer diese waren und wofür sie zuständig waren.

Auch die Gruppenaufteilung war bis ins Kleinste geregelt. Es ergab sich aus sechs Gruppen eine stattliche Anzahl von 140 Bürgern, die verpflichtet waren, sich im Ernstfall entsprechend den Anweisungen Ihres Obmannes zu verhalten.

Im Herbst 1939 bekamen alle Gemeinden die Auflage, eine Feuerwehr zu gründen. Dem Erlass kam auch Waldstetten mit dem damaligen Bürgermeister Wilhelm Trunk nach. Der erste Kommandant dieser Wehr, die aus 26 Wehrmännern bestand, war Otto Münch. Zu Gruppenführern wurden Robert Klippstein, Theodor Emmert und Karl-Josef Wörner bestimmt.

Da nach Ausbruch des Krieges 1939 bis 1945 alle wehrpflichtigen Männern zu den Waffen gerufen wurden, so auch viele Mitglieder der Feuerwehr, mussten für diese Zeit sogar Mädchen für die Wehr ausgebildet werden, was damals noch recht ungewöhnlich war. Erst 1946 konnte die Wehr wieder mit neuen Männern aufgestellt werden.

Nach gründlicher Ausbildung einiger Feuerwehrleute auf der Feuerwehrschule in Bruchsal im Jahr 1952 wurde schließlich 1957 eine Tragspritze TS 8 von der Gemeinde an die Feuerwehr übergeben.

1954 wurde Kommandant Otto Münch Bürgermeister von Waldstetten. Noch im gleichen Jahr wurde Vinzenz Bassing zum neuen Kommandanten gewählt. Dieser stand über 24 Jahre, bis 1978, der Wehr vor.

Seit 1971 „Abteilungswehr“

Im Zuge der Verwaltungsreform wurde 1971 die Waldstettener Feuerwehr in die Gemeinde Höpfingen eingegliedert und nennt sich seitdem Abteilungswehr.

Von 1978 bis 1998 leitete Gerhard Frisch als Kommandant die Wehr. In seine Zeit fielen der Bau eines Gerätehauses an der Bürgermeister-Münch-Straße, das 1983 eingeweiht wurde, sowie die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges TSF 8 im Jahre 1984. Von 1998 bis 2011 stand Christian Klotzbücher der Wehr vor. Zu seinen Verdiensten zählt der Gerätehausanbau mit seiner Einweihung im Juli 2008.

Zusammen mit dem ersten Jugendleiter Martin Böttcher wurde am 16. Juli 2001 eine Jugendwehr aus der Taufe gehoben. Gleich zu Beginn konnte mit sieben heranwachsenden Jungfeuerwehrmännern ein guter Grundstein für die Zukunft dieses beispielhaften Vorhabens gelegt werden.

Seit 2012 ist Martin Böttcher Kommandant, der den Schwerpunkt besonders auf eine stetige Fort- und Weiterbildung der Wehrmänner legt. Der Ausbildungsstand der Wehr hat deshalb einen beachtlichen Leistungsstandard, der sich mit den benachbarten Stützpunktwehren durchaus vergleichen lässt.

Von Truppmann- über Truppführerausbildung, Gruppenführer, Atemschutzgeräteträger, Maschinisten und Sprechfunker ist alles vertreten. Selbst das Leistungsabzeichen als ein Höhepunkt und Maßstab der praktischen Ausbildung wird regelmäßig von vielen Mitgliedern der Waldstettener Feuerwehr abgelegt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019