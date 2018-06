Baumaterial versperrte Fußweg

Anzeige

Höpfingen.Nachdem der Höpfinger Bauausschuss sich mit privaten, im Vorfeld bereits durch den Ortschaftsrat genehmigten Bauvorhaben in Waldstetten befasst hatte, knüpfte Gemeinderat Helmut Häfner an seine Ausführungen der letzten Sitzung vom 28. Mai an. Seinerzeit monierte er, dass die Benutzung des Fußwegs vom Sportplatz zur Gaststätte „Beim Hannes“ des Öfteren durch Rohre und Betonklötze erschwert werde. Nun seien die Betonklötze zwar weg, dafür aber werde der Weg weiterhin durch die Metallrohre versperrt. Bürgermeister Adalbert Hauck erklärte, dass er nach Klärung der Besitzverhältnisse – Betonklötze und Rohre lagen auf gemeindeeigener Fläche – dem Bauhof die Anweisung zum Entfernen der Gegenstände erteilt habe; Rohre und Klötze werden seither im Bauhof eingelagert. Die weitere Stange sei, so Hauck, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einem in unmittelbarer Nähe gelagerten Stapel entnommen worden, der jedoch durch die Bauhofmitarbeiter demnächst entfernt werde. ad