„Beeinträchtigung des Walldürner Flugplatzes“

Höpfingen.Vor der Gemeinderatssitzung am Montag in Höpfingen tagte der Bauausschuss. Neben einem privaten, einstimmig befürworteten Bauvorhaben in Waldstetten wurde der Ausbau einer Scheune im Brunnenbergweg 6 (Waldstetten) zu einem Pizza-Ausgabeservice genehmigt. Der Ortschaftsrat stimmte beiden Gesuchen im Vorfeld zu.

Mit einer schlanken Tagesordnung befasste anschließend der Gemeinderat im öffentlichen Teil seiner ersten regulären Sitzung im neuen Jahr.

In dieser meldete sich Dr. Christian Kuhn (Flugsportclub Odenwald) zu Wort. Er definierte den Walldürner Flugplatz als „wertvolles Element in Sachen Tourismus, Wirtschaft und Sport“ und erkundigte sich nach den Möglichkeiten zur fairen Zusammenarbeit, um den Platz gemeinsam zu erhalten.

In seiner „nicht persönlichen, sondern aus Sicht der Verwaltung getätigten“ Stellungnahme leugnete Bürgermeister Adalbert Hauck nicht die Beeinträchtigung des Flugplatzes und des Luftverkehrs durch den geplanten Windpark „Kornberg/Dreimärker“ und sprach offen von „entsprechendem Diskussionsbedarf“, wobei man das Ausmaß jener Beeinträchtigung klären und verschiedene Fachbehörden zu Rate ziehen müsse.

Jedenfalls stimmten die Gemeinderäte von Höpfingen und Hardheim der erneuten Auslegung des Flächennutzungsplans zu, während Walldürn kein grünes Licht erteilte. „Wir sprechen von einem schwebenden Verfahren“, mahnte Hauck diesbezüglich an und stellte klar, dass der Flugplatz „eine Walldürner Einrichtung ist, die Höpfingen nicht gehört und das Gemeindegebiet nur in seinem Betrieb tangiert“.

Dr. Christian Kuhn konterte insofern, dass er keinerlei finanzielle Zuwendung erhoffe, sondern „lediglich ideelle Unterstützung zum nachhaltigen Weiterbetrieb des Flugplatzes“.

„Kornberg“ Dauerthema

Hier lenkte das Gemeindeoberhaupt ein: Die Karten würden neu gemischt, sobald handfeste Analysen und Gutachten vorliegen, aber der Flugsportclub habe gleichsam den Entscheid „pro Windkraft“ zu akzeptieren.

„Der Windpark hat seine Berechtigung, außer es gibt durch entsprechende Gutachten verifizierte Gegenargumente“, erklärte Hauck, woraufhin Kuhn das Gremium zu einem Vor-Ort-Termin auf dem Flugplatzareal einlud.

Hernach ging es um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Höpfingen Süd“. Nachdem der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung den Aufstellungsbeschluss hierfür gefasst hatte, wurde nun über Billigung und öffentliche Auslegung des entworfenen Bebauungsplans sowie der damit einhergehend aufgestellten Bauvorschriften mit Einstellung auch im Internet abgestimmt. Das geschah einstimmig.

Gemeindewahlausschuss

Im weiteren Verlauf ging es um die am 26. Mai anstehenden Kommunalwahlen. Hauptamtsleiterin Lisa Bender erläuterte die Bildung des Gemeindewahlaussschusses, dessen Vorsitz sie innehat. Als Stellvertreterin fungiert Christina Fiederlein. Beisitzer sind Norbert Dargatz, Jürgen Kuhn und Roland Stolz (Stellvertreter Alfred Nohe, Stefan Michel und Horst Saling). „Die Vorschläge kamen aus den Fraktionen“, informierte Bürgermeister Hauck abschließend. Die Zustimmung zum Wahlvorschlag erfolgte mit einer Enthaltung.

Kindergärten

Sodann stellte das Gemeindeoberhaupt die Betriebskostenvereinbarung für den neuen Kindergarten St. Martin in der Jahnstraße und die erste Änderung der Betriebskostenvereinbarung für den Kindergarten St. Lioba vor. „Das erzbischöfliche Ordinariat lässt uns wenig Spielraum“, erklärte er und informierte über die im Vertragsentwurf festgehaltenen Änderungswünsche. Für St. Martin wurde der Wunsch, die Summe zur Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen auf 1000 Euro zu reduzieren, übernommen. Der gewünschte Stichtag für die Betriebskostenabrechnung (31. Dezember eines jeden Jahres) stünde ohnehin in den Akten.

Die Vertragsdauer wurde auf fünf Jahre und danach einen unbestimmten Zeitraum festgelegt, was auch die Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende des folgenden Jahres betrifft. „Hier jedoch besteht Freiburg auf der vereinbarten Regelung des Städte- und Gemeindetags mit den kirchlichen Trägern“, hielt Hauck fest und gab bekannt, dass „angemessene Lösungen zum Austritt aus dem Vertrag“ angestrebt werden, wenn der Kirchengemeinde die Weiterführung des Kindergartens finanziell bedingt nicht mehr möglich sein solle.

Die Betriebskosten des Schulgebäudes sollen zukünftig flächenanteilsmäßig auf den Kindergarten St. Martin umgelegt werden.

Gemeinderat Thomas Greulich erkundigte sich nach der Kündigungsklausel, die Bürgermeister Hauck als „unkritisch“ bezeichnete: „Ein solcher Fall ist nicht zu erwarten, da die Zustimmung der Kirchengemeinde zu einem ganz neuen Kindergarten wie St. Martin schon positiv ist“, sagte er und beantwortete die Frage Stefan Michels nach dem Träger der Investitionsaufgaben dahingehend, dass die Gemeinde sie vollumfänglich trage. Nachdem der Stiftungsrat im Vorfeld seine Zustimmung erteilte, stimmte auch der Gemeinderat dem Vorhaben einstimmig zu.

Baugebiet „Heidlein II“

Zuletzt ging es noch um Baugebiet „Heidlein II“. Da der Kosmas-Hauck-Weg sowie die Verlängerungsschenkel der Straßen „Im Heidlein“ und „Leimengrubenweg“ als einzelne Straßenzüge gelten, böte sich der Einfachheit halber eine auf Grundlage der Baukostenschätzung berechnete Abrechnungseinheit an, so Bauamtsleiterin Lisa Bender. Dieser Ansicht schloss sich der Gemeinderat bei einer Enthaltung an.

Einstimmig angenommen wurde der Vorschlag für Ablösevereinbarungen für Erschließungs-, Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge. Hauptamtsleiterin Bender und Bürgermeister Hauck zeigten sich erfreut: „Das ist der für die Einwohner vorteilhaftere Weg“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019