Bei Auftritten den Qualitätsanspruch bestätigt

Im Namen des verhinderten Dirigenten Gerhard Bönig richtete Vorsitzender Berberich ermunternde Worte an die Aktiven: „Bleibt den Probenbesuchen treu!“

Einen mustergültigen Kassenbericht legte Kassiererin Helga Häfner ab. Ihr Dank galt auch vielen Sachspendern für die Unterstützung. Beate Pickel, die zusammen mit Anton Schell die Buchführung überprüft hatte, bescheinigte Helga Häfner eine tadellose Arbeit.

Schriftführerin Uli Böhrer berichtete von drei Vorstandssitzungen, zwei Neuzugängen und drei Austritten. Der Verein zählt 325 Mitglieder, darunter 79 Sängerinnen und Sänger (im Männerchor 22, im gemischten Chor 44 und im Chor „Vocalis“ 35). Nach der Vergabe des Vereinsdienerpostens (Beate Schmitt) übernahm Bürgermeister Adalbert Hauck die Wahlleitung. In geheimer Wahl wurde Georg Berberich einstimmig in seinem Amt bestätigt. In seinen Grußworten würdigte der Bürgermeister die beispielgebenden Aktivitäten des Vereins.

Nachdem Helga Häfner auf eine Wiederwahl verzichtete, wurde Ute Scheuermann mit dem Amt der Kassiererin betraut. Auch die Kassenprüfer Beate Pickel und Anton Schell verzichteten auf eine Wiederwahl. Dafür wurden Kerstin Schuh und Richard Kaiser einstimmig gewählt. Folgende acht Beisitzer wurden in ihrem Ämtern bestätigt: Friedbert Fürst, Frauke Link, Herbert Goldschmidt, Conny Bergt, Elli Albert, Klaus Saur, Andrea Stancl und Ruthild Saur.

Probenbesucher geehrt

Über die Ergebnisse der Probenbesuche informierte Georg Berberich. Im Männerchor versäumten Georg Berberich und Herbert Schmitt keine Probe, Kurt Schweigert, Anton Schell und Theo Heck eine und Helmut Novotny zwei Proben. Im gemischten Chor versäumte Elli Albert keine Probe, Margit Link und Erna Schell eine und Anneliese Seeber zwei Proben. Im Chor „Vocalis“: Beate Schmitt versäumte eine, Anke Hauck und Dagmar Bernritter zwei Proben. Für sie alle gab es Geschenke.

Folgende passive Mitglieder wurden nach 25-jähriger Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt: Gabriele Feix, Elisabeth Gerersdorfer, Hedi Hiller, Gertrud Hilpert, Jürgen Hund, Elmar Kaiser, Marita Nohe, Berndi Schell, Brigitte Schell und Werner Streckert.

Nach 25-jähriger aktiver Mitgliedschaft wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Elli Albert, Edeltrud Göbes, Helga Häfner, Rita Hornbach, Margot Kaiser, Margit Link, Eugen Popp, Hiltrud Sauer, Ruthild Saur, Erna Schell, Gertrud Schell, Anneliese Seeber, Margarete Sokol, und Helga Stolz.

Zwei „Leistungsträger“ wurden für ihre herausragenden Aktivitäten geehrt: Helga Häfner für über zehn Jahre als Kassiererin und Kurt Schweigert für seine Verdienste im Verlauf seiner 60-jährigen „Sängerkarriere“. Vorsitzender Berberich bedauerte, dass Helga Häfner ihr Amt abgab. Seit 1993 singt sie engagiert im gemischten Chor mit. Seit Februar 2002 gehört sie dem Vorstand als Beisitzerin an, ehe sie 2008 als Nachfolgerin von Richard Kaiser das Amt der Kassiererin übernahm. Mit Wehmut und Dankbarkeit verabschiedete der Vorsitzende Helga Häfner aus ihrem Amt. Als Sängerin bleibt sie dem gemischten Chor treu.

Als ein gesangliches Schwergewicht gilt Kurt Schweigert, seit er 1957 dem Verein beitrat. Unvergessen sind seine langjährigen Auftritte bei den „Lochbachlerchen“ unter Leitung des ehemaligen Dirigenten Karl Kaiser. Viele Einträge in der Vereinschronik tragen seinen Namen, so Vorsitzender Berberich, der Schweigert als „Mann der Tat“ und einen der probefleißigsten Sänger charakterisierte.

Mit einem Lied der drei Chöre unter Leitung des Vizedirigenten Alois Schmitt schloss die Versammlung.

Die wichtigsten Termine für das Berichtsjahr 2018 gab Vorsitzender Berberich stichwortartig bekannt: das Maibaumstellen am 30. April, den Ausflug zur Landesgartenschau Würzburg am 16. Juni, den Chortreff Buchen als Freundschaftssingen in der Stadthalle, die Ehrungsmatinee des Sängerkreises in Höpfingen am 11. November, die Delegiertenversammlung am 18. November, den Liederabend am 24. November und den Weihnachtsmarkt am 1. Dezember. wb

