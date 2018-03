Beide Vorsitzende wurden im Amt bestätigt

Anzeige

Harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Höpfingen. Die Verantwortlichen betonten vor allem ihre Freude über ein neues Einsatzfahrzeug.

Höpfingen. Vielseitige Einsätze prägten die Berichte des Kommandanten und der verschiedenen Ausschussmitglieder des Vorstands der Feuerwehr Höpfingen bei der Jahreshauptversammlung. „Zum Glück blieben wir von ernsthaften Fällen verschont, unsere Einsätze waren überwiegend überschaubar“, so Kommandant Carsten Hauk im Gasthaus „Ochsen“.

Hauk berichtete über die umfassenden Veranstaltungen und Übungen der 59 aktiven Mitglieder der beiden Abteilungswehren aus Höpfingen (33 Mitglieder) und aus Waldstetten (26) sowie der Jugendwehren und Altersmannschaften. Zwei Kleinbrände – ein Auto- und ein Mähdrescherbrand – verbuchte die Wehr in Höpfingen und Waldstetten. Zwei mittlere Brände waren ebenfalls in beiden Wehren zu meistern sowie eine technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall auf der B 27. Unter 14 sonstigen Einsätzen befanden sich unter anderem Sicherheitsdienste in der Festhalle, am Rosenmontagszug sowie bei der „Tour de Örtle“. Alles in allem hielten sich die Einsätze in Grenzen, so Hauk.