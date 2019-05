Benefizkonzert des Bayern Fanclubs

Höpfingen.Der Bayern Fanclub Höpfingen veranstaltet am Samstag, 11. Mai, sein zweites Benefizkonzert in der Obst- und Festhalle Höpfingen. Der Erlös ist für die Aktion „Kinder unterm Regenbogen“bestimmt, einer Initiative von Radio Regenbogen Mannheim. Damit werden Kinder, Familien und Einrichtungen etc. in der gesamten Region unterstützt.

Beginn ist um 20.30 Uhr mit der Grupppe „Trashflegel“. Die aus Hardheim und Höpfingen stammenden Musiker, werden zum Auftakt des Abends für Stimmung sorgen. Den zweiten Teil rockt die Gruppe „Extasy Pure Rock“, die im Kraichgau und in den Regionen Heilbronn und Rhein-Neckar eine große Fangemeinde hat. Für einen der Sänger, Didi Schell, ist dieses Konzert in Höpfingen ein Heimspiel.

Der Eintrittspreis darf an diesem Abend von den Besuchern selbst bestimmt werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Im Vorfeld startete der Bayern Fanclub bereits eine Spendenaktion, woran sich die Bürger bis zum 31. Mai beteiligen können (Konto: Bayern Fanclub Höpfingen 1982, Iban: DE05 6746 1424 0012 0906 09; BIC: GENODE61BUC; Verwendungszweck: Kinder unterm Regenbogen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.05.2019