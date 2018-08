Bestes Ergebnis in 57 Jahren

Höpfingen.Das mit 224 Spendern wohl beste Blutspendenergebnis in den vergangenen 57 Jahren hat der DRK-Ortsverein Höpfingen am Mittwoch beim 91. Spendetermin gefeiert. Dadurch ist die Gesamtzahl in Höpfingen auf stolze 15 756 Blutspender gestiegen. Insgesamt waren in der Obst- und Festhalle heuer 234 Spendenwillige, darunter sieben Erstspender, erschienen. Acht Personen wurden aus verschiedenen Gründe zurückgestellt.

Die Leitung hatte die Blutspendezentrale Mannheim. Das Leiterteam der Gesamtaktion des DRK Höpfingen bestand aus Rebecca Eiermann, Michaela Greß und Bernhard Streckert (Bereitschaftsleitung). 25 Mitglieder der Bereitschaft und fünf des Jugendrotkreuz waren aktiv. Dem Küchenteam gehörten in bewährter Weise Friedbert, Jens und Werner Eiermann sowie die DRK-Frauen an.

Dank für Zusammenarbeit

Bei der Abschlussbesprechung dankten der Vorsitzende des Ortsvereins Norbert Kuhn sowie die Kollegen der Blutspendezentrale Mannheim einmütig für die harmonische Zusammenarbeit zwischen den DRK-Helfern und dem Blutspendenteam der Blutspendezentrale Mannheim.

Hervorragenden Zuspruch erfuhr das bestens organisierte Grillfest, das im Rahnen der Blutspendenaktion in der Obst- und Festhalle stattfand. Die Verlosung von zehn Grillsets im DRK-Design erfolgt in den nächsten Tagen. Der nächste Blutspendetermin in Höpfingen findet am Mittwoch, 2. Januar, statt.

