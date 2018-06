Bilanz und „Blick nach vorne“

Anzeige

Gewürdigt wurde aber auch das Ensemble der TSV-Schiedsrichter, das Ausschank- und Sportheimteam, die Platzkassiere, der TSV-Spenden-und Förderverein, der TSV-Fan-Club, die „tolle medizinische Abteilung des TSV“ sowie „homepage-Macher“ Jens Keilbach“, Graphiker Christoph Müller , die „Mannen der Sprecherkabine“ , ebenso – aufgrund besonderer Leistungen – Harald Berberich, Alois Schell, Ilona Schradi und Ex-„Bufdi“ Denis Kalinovski.

„Ein Höhepunkt außerhalb des Platzes“, so Andre Kaiser, „war sicherlich die Stickers-Stars-Aktion. Hut ab, was Wolfgang Streckert und seine Helfer vollbracht haben“.

Besonders würdigten die Vertreter der drei Teams den Trainerstab mit Tobias Ippendorf, Steven Bundschuh, Mathias Beckert, Bruno Münch und Uwe Todtenhaupt (Torwarttrainer). So ließen danach der scheidende „Team 1“- Coach „ Tobias Ippendorf „Eine Verjüngung der Mannschaft in den letzten zwei Jahren vollzogen“), der 2. Mannschafts-Trainer Steven Bundschuh („Ungeschlagen in der Rückrunde, das ist mega“) und Mathias Beckert („Es wäre noch mehr möglich gewesen bei Team 3“) die Runde Revue passieren.

Steven Bundschuh trainiert Erste

nd einen „kleinen Blick nach vorne“ gab es auch: Steven Bundschuh wird zukünftig die Landesliga-Mannschaft, das Tandem Beckert/Münch die Kreisliga-Elf und der bisherige Spieler Daniel Hollerbach Team3 in der Kreisklasse B trainieren.

Die drei Mannschaftskapitäne Lukas Stöckel, Andy Hauk und Robert Johnson würdigten bei der Verabschiedung von Trainer Tobias Ippendorf („Wir halten weiter bestens Kontakt“) sowie den Spielern Daniel Dörr (Zweite Mannschaft), Simon Balles, Sven Burkhardt, Martin Bujak, Leon Sock, Hamid Khazanbeik (allesamt erste Mannschaft), Andre Dörr, Christopher Schell und Christian Böhrer (alle dritte Mannschaft) deren Leistungen sowie individuellen Eigenschaften und überreichten TSV-Bild-Collagen.

Präsente des Fan-Clubs

Den abschließenden offiziellen Teil gestaltete der neue TSV-Fan-Club-Vorsitzende Maxi Harteis. Im Namen der Fan-Club-Führungsriege dankte er den TSV-Fußball-Idealisten, insbesondere auch der TSV-Fußball-Jugendabteilung und übergab wie üblich Geschenke für die besten Torschützen, dieses Jahr Mathias Beckert, Andy Hauk, Sebastian Hauck, Christian Kaiser, Simon Balles und Julian Hauk.

Gewürdigt wurden aber auch die Trainingseifrigsten. Das waren in diesem Jahr Andy Hauk, Sami Khaleli, Maxi Harteis, Matthias Hollerbach, Lukas Stöckel, Marvin Farrenkopf, Julian Dietz, Robert Johnson und Oliver Knörzer.

Wie seine Vorredner bestätigte Harteis: „Manchmal wird das Fußball-Ergebnis unwichtig, wenn man um die Gesundheit eines Spielers bangt, wie jüngst bei Marvin Farrenkopf.“

Nach dem gemeinsamen Essen stand das WM-Match „Deutschland-Schweden“ im Fokus – mit dem bekannten Happy-end. ro

