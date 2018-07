Bitte um Schutz für Äcker und Felder

Anzeige

Waldstetten.Flurprozessionen waren früher fester Bestandteil des katholischen Kirchenjahres. Vor allem in den ländlichen Gebieten, die direkt von günstigem Witterungsverlauf abhängig waren, wurde mehrmals während des Sommers in die Flur gewallt, um den Segen Gottes auf Feld, Wald und Arbeit zu erbitten. Um diesen Segen in alle Teile der Gemarkung zu bringen, nahm man in Waldstetten jedes Mal einen anderen Prozessionsweg in die „Esch“ oder „Ösch“, einem alten Wort für Getreidefelder, von dem sich auch das Synonym „Öschprozession“ ableitet.

Aufgrund des Priestermangels und damit stattfindenden Umstrukturierungen in den Gemeinden kann diese Jahrhunderte alte Tradition meist nicht mehr in der gewohnten Weise fortgeführt werden. Auch die zunehmende Distanz der Bevölkerung zur Landwirtschaft, in der noch vor wenigen Jahrzehnten ein Großteil der Bevölkerung beschäftigt war, trägt ihren Teil dazu bei.

Die Pfarrgemeinde St. Justinus, Waldstetten, die wie viele Gemeinden ohne Ortsgeistlichen zurecht kommen muss, konnte dennoch wieder eine ansprechende Flurprozession abhalten. Angeführt von den fahnentragenden Ministranten zog die Gemeinde unter Leitung von Wolfgang Bummer über die „Neue Steige“ hinauf zur Josefskapelle. Traditionell wurden die Wallfahrer begleitet von der Musikkapelle unter der Leitung von Wolfgang Wörner. Unterwegs wurde an vier Stationen Gottes Segen erbeten. An der Josefskapelle hatte Familie Karl und Silvia Schäfer sowie das Gemeindeteam alles für eine Wortgottesfeier mit Kommunion vorbereitet, zu der sich noch zahlreiche weitere Gemeindemitglieder und eine stattliche Anzahl Auswärtiger eingefunden hatten.