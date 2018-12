Bürger helfen der Gemeinde, Geld zu sparen

Unter der Rubrik „Verschiedenes“ wurden in der Gemeinderatssitzung am Montag in Höpfingen interessante Themen angesprochen.

Höpfingen. Zunächst informierte Bürgermeister Adalbert Hauck den Gemeinderat über einige anstehende Veranstaltungen.

Schließlich meldete sich Ortsvorsteher Helmut Hartmann zu Wort. Er hatte eine gute und eine schlechte Nachricht dabei. Als schlechte Nachricht wies er auf abgefaulte tragende Teile an der Wartehalle der Waldstettener Bushaltestelle „Dorfbrunnen“ hin.

„Die gute Nachricht ist, dass Ortsvorsteher-Stellvertreter Jürgen Fieger sich dazu bereiterklärt hat, zusammen mit Klaus Heimberger und Stefan Michel die Dachsanierung kostenneutral durchzuführen“, verkündete Hartmann erfreut und erinnerte an den Austausch zweier Firstplatten und des Kehlbalkens. Ferner ist ein neuer Geißfuß eingepasst worden.

„Die Kostenersparnis für die Gemeinde liegt bei rund 2000 Euro“, bilanzierte Hartmann und sprach von einer „vorbildlichen, zur Nachahmung empfohlenen Arbeit“, was Bürgermeister Hauck sehr freute.

Auf die unzureichende Beleuchtung des Fußgängerwegs zwischen der Watzlikstraße und dem „Heidlein“ kam Gemeinderat Jürgen Kuhn zu sprechen. „Es ist ein untragbarer Zustand, der sich dringendst ändern müsste“, monierte er und fügte an, dass man Personenschäden gerade im Winter zu vermeiden habe.

Stockdunkel

Nachdem Bürgermeister Hauck die Aufnahme der Meldung versprach, ergriff Gemeinderat Josef König das Wort. Es sei „stockdunkel“, was speziell im Hinblick auf die ebenfalls durch Kinder erfolgte Nutzung des Weges zu ändern sei. Ferner habe er am Obstkeller eine ähnlich problematische Ausleuchtung erkannt.

Das Gemeindeoberhaupt sicherte eine Reaktion zu, gab jedoch auch bekannt, dass die EnBW bereits über die Situation der Nachschaltung sowie das Nichtleuchten einer Fußweglampe informiert war und auch schon vor Ort Reparaturversuche gestartet habe, was aber noch nicht zur Zufriedenheit der EnBW selbst erledigt werden konnte. „Die EnBW arbeitet daran, den Fehler zu finden und auszumerzen“, konstatierte Hauck.

Parkplätze frei halten

Gemeinderat Andreas Fürst erinnerte an die Parkplätze beim ehemaligen Schwesternwohnheim, die – obgleich an Anwohner vermietet – regelmäßig zu Stoßzeiten von wartenden Eltern blockiert werden, die ihren Nachwuchs vom Kindergarten abholen.

„Man sollte die Plätze freihalten, um zahlende Anwohner nicht zu behindern“, merkte Fürst an. Bürgermeister Hauck reagierte mit dem Hinweis, den Kindergarten zu informieren, der wiederum die Eltern benachrichtigen solle. ad

