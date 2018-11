„Unfallschwerpunkt Kirchengasse“: So bezeichneten am Montag mehrere Höpfinger Gemeinderatsmitglieder die Dr.-Thomas-Nörber-Straße in Waldstetten und forderten eine Sanierung.

Höpfingen. Recht breiten Raum nahm in Höpfingen in der Gemeinderatssitzung am Montag die Rubrik „Verschiedenes“ ein. Zunächst erinnerte Ortsvorsteher Helmut Hartmann an den partiell mehr als desolaten Zustand der Dr.-Thomas-Nörber-Straße in Waldstetten. „Der Bauhof flickte viele Straßen, diese aber nicht, weil sie umgehend saniert werden sollte“, beklagte er und sprach von einem „Unfallschwerpunkt Kirchengasse“.

Deutliche Worte

Dem Hinweis von Bürgermeister Hauck, „dass Sanierungsarbeiten für 2019 vorgeschlagen werden, aber der Haushalt und der Gemeiderat entscheiden“ begegnete Hartmann mit den Worten: „Der Bürgermeister trägt letztlich das Risiko, wenn etwas passiert!“ Dem pflichtete Gemeinderat Thomas Greulich bei: Er lobte die gute Arbeit des Bauhofs bei der Straßensanierung, attestierte jedoch der Dr.-Thomas-Nörber-Straße gleichsam den Status eines „bekannten Gefahrenpotenzials“.

Gemeinderat Martin Sauer regte danach eine Klausurtagung zum besseren Verständnis der Haushaltsumstellung an. Bürgermeister Hauck jedoch ließ wissen, dass man die Umstellung mit eigenen Kräften bewerkstelligen wolle und auch der Kämmerer mit einer solchen, zusätzlich zur Umstellung eingerichteten Tagung „mehr als ausgelastet“ sei. Hier unterbreitete Gemeinderat Herbert Frisch den Vorschlag, sich über „learning by doing“ in die Materie einzuarbeiten. „Setzt man sich damit intensiv auseinander, klappt das mit der Zeit“, merkte er an. Bürgermeister Hauck mahnte zu Gelassenheit. „Das ist erst der Beginn“, konstatierte er.

Außenanlage im Wandel

Über den aktuellen Stand des „Brandhauses“ und der Außenanlage des Kindergartens informierte sich Gemeinderat Helmut Häfner. Das Gemeindeoberhaupt Hauck erklärte, dass ein Planer gegenwärtig überlege, was in Sachen „Geländemodellierung“ getan werden könne. Vorstellbar sei es, den Einbau pädagogisch wertvoller Spielgeräte über Sponsoren zu schultern. Außerdem werde der Hang nicht mehr in ein Spielgerät integriert und der Sandbereich verkleinert. „Das bisherige Gerät war nicht mehr reparabel und musste sofort abgebaut werden“, ließ er wissen. Gemeinderat Martin Wild zeigte sich etwas enttäuscht: „Eigentlich wollten wir schon 2018 aktiv vorgehen – die Kinder wollen sich schließlich bewegen“, betonte er.

Hier zeigte Bürgermeister Hauck Verständnis für die unbefriedigende Situation, verwies jedoch auf die Eigentumsverhältnisse. Zumal die Kirche für 2019 keine Haushaltsmittel für den Spielplatz eingestellt habe.

Unzureichende Beleuchtung

Das Anliegen von Gemeinderat Josef König war die gerade im Winter unzureichende Ausleuchtung des Fußwegs zwischen der Watzlikstraße und dem Heidlein. „Nachts ist es stockdunkel“, monierte König, was Amtskollegin Birgit Müller auch behufs anderer Straßen (Am Rank, Am Mantelsgraben) bestätigte. Bürgermeister Hauck verwies auf ein „bekanntes Dauerthema“ und die „bisher ergebnislose Fehlersuche“ sowie „störanfällige Technik“. Hier schlug Ortsvorsteher Helmut Hartmann eine „grundlegende Systemänderung“ vor, was Hauck im Hinblick auf astronomische Kosten eher ausschloss.

Nach den durch Schwerlastverkehr zur Großbaustelle beschädigten Wegen im Bereich des neuen Umspannwerks „Altheimer Grund“ fragte Gemeinderat Herbert Frisch: „Wer kommt denn für die Schäden auf?“ Bürgermeister Hauck sicherte zu, dass die Schäden „reguliert werden“, räumte jedoch ein, „dass sich keiner zuständig fühlt“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018