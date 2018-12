Bunte Lesetüten für die Erstklässler

Höpfingen.In diesem Jahr erhielten die Erstklässler der Schule Höpfingen ihre Lesetüten zum Nikolaustag. Die „Lesetüte“ ist ein Projekt zur Leseförderung, das bei den Schulanfängern die Lust am Lesen wecken soll. Am Ende des letzten Schuljahres wurden weiße, ungefüllte Lesetüten an die Schule übergeben und dann von den Schülern der (noch) ersten Klasse individuell und mit persönlichen Motiven gestaltet.

Heraus gekommen sind richtige Kunstwerke, die anschließend vom Bücherladen Walldürn mit einem Erstlesebuch sowie einigen Kleinigkeiten und einer Elterninformation ausgestattet wurden.

Die Kinder der ersten Klasse freuten sich sehr über ihre „Lesetüten“ und bedanken sich bei der Buchhandlung und bei allen Kindern der zweiten Klassen für die kunstvolle Gestaltung der Tüten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018