Bushaltestelle in Höpfingen zerstört

Höpfingen.Mehrere Hundert Euro Sachschaden sind in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Wartehäuschen an einer Bushaltestelle in Höpfingen entstanden. Unbekannte haben vermutlich mit einer Bierflasche die Seitenscheibe des Unterstandes in der Heidelberger Straße zerstört, so die Polizei.

Neben Hinterlassenschaften einer Party wie einem Einweggrill, Essensresten und Getränkebehältern stellte die Polizei auch tatrelevante Spuren fest. Zeugen sollen sich mit dem Polizeiposten Hardheim, Telefon 06283/50540, in Verbindung setzen