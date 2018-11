Calmbacher Musikfreunde gewinnen die Hebstange

Waldstetten.Die Musikkapelle Waldstetten veranstaltete am Wochenende ihre traditionelle „Stedemer Kerwe” in Form eines „Bayrischen Abends“ und vor einen stimmungsvollen Tanzabend mit vielseitiger Blasmusik in Dirndl und Lederhosen.

Gestartet wurde kurz nach 20 Uhr mit sanften Polka-Klängen und böhmischer Blasmusik. Gegen 21 Uhr eröffnete die FG „Stedemer Beesche” mit Präsidentin Tina Sieber ihre 50. Fastnachtskampagne unter der Mitwirkung des kompletten Hofstaates (siehe oben stehender Bericht). Nach einer weiteren Showeinlage der FG legte die Musikkapelle Schlager und moderne Hits wie „Hallo Klaus“, „Atemlos“ und „Shut up and dance“ auf. Die Tanzfläche füllte sich schlagartig. Mit abwechslungsreicher Unterhaltungs- und Tanzmusik sorgten die „Stedemer Musikanten“ mit ihren Dirigenten Wolfgang Wörner und Simon Blau für hervorragende Stimmung in der herbstlich dekorierten Turnhalle.

Die Sänger Wolfgang Wörner, Gerhard Krauskopf, Daniela Heffner, Anna und Milena Michel – dieses Jahr erstmals auch Ann-Kathrin Latzko und Lena Schäfer – heizten dem Publikum am laufenden Band ein, bevor es gegen Mitternacht im wahrsten Sinne des Wortes um die „Wurst“ ging.

Es folgte der traditionelle “Hebstangentanz” der Musikanten, wobei es verschiedene Hausmacher Wurst, Wein und Brot an einer langen Hebstange zu gewinnen gab.

Gewinn mit hohem „Vesperwert“

Der hohe Andrang auf der Tanzfläche erschwerte den Einzug ins Finale. Die Musikfreunde aus Calmbach im Schwarzwald setzten sich gegen die Einheimischen durch.

Madeline Genthner und Wim Welt ertanzten sich zu klassischen Walzerrhythmen den begehrten Gewinn mit hohem „Vesperwert”. Die Gäste vergnügten sich noch lange zu den Klängen der Musikkapelle und waren ebenfalls am Sonntag zum herbstlichen Mittagstisch eingeladen. Bei Kaffee, Kuchen und dem abendlichen Vesper klang das Kerwewochenende gemütlich aus.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018