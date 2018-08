Christliche Kirchenarbeit in Pakistan nicht einfach

Pater Sammy aus Pakistan ist wieder in Höpfingen. Seit 1. August ist er in der Seelsorgeeinheit als Urlaubsvertreter.

Höpfingen/Hardheim. Ende 1990 unternahmen der vor zwei Jahren verstorbene Höpfinger Diakon Heinz Willi Salmann und seine Frau Marliese eine Flugreise, auf der sie zufällig einen jungen Pfarrer kennenlernten. Dabei handelte es sich um Pater Sammy George aus Pakistan, der seit 1991 als Urlaubsvertretung regelmäßig nach Höpfingen kommt. Auch in diesem Jahr ist er wieder zu Gast bei Marliese Salmann. Dort besuchten ihn die Fränkischen Nachrichten.

Marliese Salmann freut sich über den Besucher. „So gut ihn die Leute nach all den Jahren auch kennen, so wenig wissen viele über seinen Lebenslauf“, erklärt sie zu Beginn es Gesprächs und übergibt das Wort an Pater Sammy. Der deutschen Sprache sehr gut mächtig, erläutert dieser bereitwillig die wichtigsten Stationen seiner Vita: Geboren 1956 im kleinen Dorf Khuspur, erlernte er zunächst den Beruf des Katechisten (Religionslehrer) und schrieb sich am Priesterseminar ein, das er mit Fachrichtung Philosophie und Theologie besuchte. Zum Priester wurde Pater Sammy am 21. August 1987 geweiht. Im Anschluss wirkte er in der Diözese Faisalabad, von der aus er 1989 nach Rom ging. Dort studierte er bis 1991 Pastoraltheologie, ehe er bis 1998 am Priesterseminar in der größten pakistanischen Stadt Karachi tätig war.

Bis 2002 lehrte er in Lahore und begab sich wieder zurück in die „Basisarbeit“ in einer Pfarrei der Diözese Faisalabad. Zur Zeit betreut er 72 Pfarreien im Bereich der Stadt Toba Tek Singh, wo er auch diverse seelsorgerische Projekte betreut: Die in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland für ihn gesammelten Kollekten gehen heuer in vollem Umfang an von Pater Sammy betreute Priesterseminare sowie einen durch ihn verwalteten Fördertopf für Schulgeld. „In Pakistan ist nach wie vor Schulgeld zu entrichten, was vielen Kindern aus armem Hause die Chance auf wichtige Bildung und damit den Schritt in ein besseres Leben verwehrt“, verdeutlicht Marliese Salmann.

Im muslimisch geprägten Pakistan ist christliche Kirchenarbeit freilich kein Leichtes: „95 Prozent Muslime stehen einem nur zweiprozentigen Anteil Christen gegenüber“, schildert Pater Sammy. Die restlichen drei Prozent entfallen auf verschiedene weitere Religionen wie den Hinduismus.

Unsichere Zukunft

Das von 180 Millionen Einwohnern bevölkerte Land geht indes politisch unsicheren Zeiten entgegen, wie der sympathische Geistliche betont: „Durch den stark muslimisch ausgerichteten Kurs der neuen Regierung kann man nicht abschätzen, was auf uns Christen zukommt“, schildert er nachdenklich.

Erstmals nach Höpfingen und Waldstetten kam Pater Sammy im Sommer 1991. Marliese Salmann erinnert sich gut an den Einstand ihres Schützlings, der über die Jahre zum treuen Wegbegleiter des Hauses wurde: „Die Leute haben ihn vom ersten Tag an akzeptiert und waren sehr nett“, blickt sie erfreut zurück. Schließlich hatten sich die Höpfinger auch an pakistanische Pfarrer als Urlaubsvertretungen gewöhnt: Neben dem unvergessenen Pater Arthur wirkte seit 1984 auch Pater Emmanuel als Vertretung der jeweiligen Ortsgeistlichen.

In der Seelsorgeeinheit tätig

Zu dem inzwischen 68-jährigen Emmanuel hat Pater Sammy einen besonderen Bezug, wie er den Fränkischen Nachrichten zu verstehen gibt: „Er stammt wie ich aus Khuspur und war mein Professor im Priesterseminar“, informiert er. Das Wirken von Pater Sammy bezieht sich allerdings nicht mehr nur auf Höpfingen: Durch die Bildung der neuen Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland hilft er in jeder Filialgemeinde von Schweinberg bis Dornberg aus. „Ich mache das sehr gerne und helfe, wo ich gebraucht werde“, sagt Pater Sammy in der ihm eigenen Bescheidenheit. Einen guten Freund jedoch vermisst er schmerzlich: „Heinz Willi Salmann fehlt mir sehr.“

