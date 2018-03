Christof Sauer im Amt des Jugendleiters bestätigt

Anzeige

Höpfingen.In der Gesamtjugendversammlung des TSV Höpfingen wurde am Montag Christof Sauer, der die Jugendabteilung seit 2014 führt, für weitere zwei Jahre gewählt. Ihm zur Seite stehen die bisherigen Stellvertreter Andre Kaiser und Julian Hauk. Neu ins Gremium als weiterer Stellvertreter wurde Patrick Biringer für Oliver Knörzer berufen. Dieses Führungsquartett muss in der Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins am 16. März noch bestätigt werden.

Zusammenarbeit gelobt

Christof Sauer begrüßte die Jugendlichen, ihre Trainer und Betreuer sowie den TSV-Vorsitzenden Jürgen Kuhn und den Fußball-Abteilungsleiter Meik Böhrer. In seinem Rückblick lobte er die Zusammenarbeit im Jugendbereich mit dem SV Rippberg und dem SV Wettersdorf/Glashofen, wodurch von den Bambini bis zur A-Jugend alle Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen.

Die C-Jugend, als Spielgemeinschaft agierend, belegte jüngst den dritten Platz bei den Futsal-Kreismeisterschaften. „Toll wurde das TSV-Stickstars-Album auch im Gesamtjugendbereich angenommen“, sagte Christof Sauer.