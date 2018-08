Dart-Turnier sorgt für Laune

Höpfingen.Für gute Laune, Geselligkeit und den „Fun-Faktor“ bürgte am Samstag das im Rahmen des Höpfinger Schlachtfests der FGH70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ erstmals ausgerichtete „Gaudi-Dart-Turnier“, bei dem zahlreiche Mannschaften in lockerer Stimmung gegeneinander antraten – sowohl Vereine als auch Privatpersonen gaben sich die Ehre und warfen mit den Pfeilen.

Nach spannenden Spielrunden und jeder Menge Spaß standen am Abend die Sieger an. Auf dem ersten Platz landete „die alte Garde“; den zweiten Rang sicherte sich das Team „MiMaFrank2“. An dritter Stelle folgten die „180er Bayern Bazis“, während auf dem vierten Platz die Gruppe „DLRG/Musik&Thomas“ landete.

Auf den fünften Plätzen folgten die Teams „Hannes“, „1. FC Wadenkrampf“, „Dörfle“, „Herzlich-Willkommen-bei-den-Ir(r)en“, „Expedition ins Eis“ und „Gemischte“.

Grillfest als Hauptpreis

Als Hauptpreis für den ersten Platz war ein Gutschein für ein Grillfest ausgesetzt, die Zweit- bis Viertplazierten gewannen jeweils Sachpreise.

Mit der am Abend gefeierten „90er-Party“ fand der Samstag schließlich seinen nicht minder stimmungsvollen Ausklang. ad

