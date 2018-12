Das „Brandhaus“ verfällt

Höpfingen.Nachdem der Bauausschuss am Montag ein privates Baugesuch einstimmig genehmigte, erinnerte Gemeinderat Helmut Häfner an die „Brandhaus-Ruine“ in der Gartenstraße: „Da sollte man im Sinne herausfallender und zur Gefahr werdender Backsteine und des immer stärker einsetzenden Verfalls des Gebäudes schnellstens handeln“, empfahl er und sprach von einem vom maroden Zustand abgesehen wenig ansehnlichen Bild in der Ortsmitte Höpfingens. Bürgermeister Adalbert Hauck antwortete mit dem Hinweis, dass die Baurechtsbehörde informiert sei und den Verbleib des Bauzauns am „Brandhaus“ angeordnet habe.

Hier schlug Häfner vor, für den im Eigentum der Gemeinde befindlichen Bauzaun künftig einen Mietpreis zu verlangen, der entweder vom Grundstückseigner oder der Baurechtsbehörde zu zahlen sei oder aber einen anderen Bauzaun zu verwenden. Dem pflichtete Gemeinderat Martin Wild bei. „Wir finden eine Lösung“, versprach Bürgermeister Hauck. ad

