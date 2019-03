Waldstetten.Der Gesangverein „Frohsinn“ Waldstetten blickte in der Generalversammlung am Samstag auf ein erfolgreiches Jahr zurück. „Zusammen mit dem Kinderchor und dem Jugendprojektchor haben wir das Leben im Dorf aktiv mitgestaltet und bereichert und dabei eine gute Mischung aus Arbeit und geselligem Vereinsleben gefunden“, resümierte Vorsitzender Herbert Frisch.

Auch wenn 2018 für den Gesangverein eher ein ruhigeres Jahr war, war es dennoch von vielerlei Aktivitäten geprägt, was in den Berichten des Vorsitzenden und der Schriftführerin Marion Schäfer anschaulich zum Ausdruck kam. Runde Geburtstage und die goldene Hochzeit von Kurt und Anneliese Hartmann wurden ebenso begleitet wie Beerdigungen und die kirchlichen Festtage am Patrozinium, Heilig Abend und Allerheiligen.

Für die „Kleine Bühne“ wurde an den vier Theaterabenden die Bewirtungen übernommen. Die Veranstaltungen des Sängerkreises und der Nachbarvereine haben der Chor und der Kinderchor mit Besuchen und Auftritten beim Chortreff 2018 in Buchen und beim Liederabend in Höpfingen unterstützt.

Dass auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam, zeigt sich an Veranstaltungen wie dem Saisonabschluss im Rathaushof, einem Vesperabend, der Nikolausfahrt nach Bad Mergentheim und ins Hohenlohische, der närrischen Singstunde am Schmutzigen Donnerstag und einigen gemütlichen Beisammensein nach den Ständchen.

Dirigent Michael Henn lobte in seinem umfassenden Bericht den guten Zusammenhalt und die Arbeit des Vereins, die positiv im Dorf anerkannt werde. Bei den musikalischen Auftritten habe man sich überwiegend gut präsentiert. Henn sprach aber auch die Punkte an, mit denen er nicht zufrieden ist und gab Hilfestellung, sie zu verbessern. Neben der Arbeit mit dem gemischten Chor bereiten der Jugendprojektchor und der Kinderchor sehr viel Freude.

Vorsitzender Frisch dankte Michael Henn für das Beschreiten neuer Wege und sein Engagement in Waldstetten. Die lebendige Chorszene über drei Generationen hinweg sei beispielgebend und derzeit einmalig im Sängerkreis.

Kassierer und Vorsitzender geehrt

Eine besondere Würdigung erfuhr Kassier Bernhard Heffner, der seinen 25. Kassenbericht erstattete. Dass die Finanzgeschäfte bei ihm in besten Händen sind, bescheinigte Heinz Killian, der zusammen mit Helmut Gerig die Kasse geprüft hatte. Mit einem „herzlichen Dank für Deine gewissenhafte und vorbildliche Arbeit, die Du seit nunmehr 25 Jahren ausübst“ lobte Vorsitzender Herbert Frisch das herausragende Engagement Heffners und überreichte Präsent und Urkunde.

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde Herbert Frisch, der das Amt des Vorsitzenden ebenfalls seit 25 Jahre ausübt, unter der Wahlleitung von Helmut Hartmann erneut bestätigt. Bei den weiteren Wahlen wurden Kassier Bernhard Heffner, die Beisitzer Irmgard Neubauer und Kurt Hartmann sowie die Kassenprüfer Heinz Killian und Helmut Gerig in ihren Ämtern bestätigt.

In seinem Grußwort dankte Ortsvorsteher Helmut Hartmann dem Gesangverein, dass er neben den herausragenden „Leuchtturmereignissen“ wie dem Liederabend auch die vielen Selbstverständlichkeiten, die oftmals in der Bevölkerung kaum registriert würden, übers Jahr verteilt wahrnimmt.

Beim Ausblick wies Dirigent Michael auf das Sonderkonzert des Sängerkreises am 31. März in Buchen ebenso hin wie auf den Chortreff am 7. Juli in Hardheim, an dem man beim Kritiksingen teilnehmen wolle. Aktiv beteiligen werde sich Waldstetten auch bei der Nacht der Jungen Chöre in Götzingen. Beim Liederabend im Herbst wird der Frauenchor aus Robern als Gastchor mitwirken. Das von Anna Wiener komponierte Kinderlied wird in Kooperation dem Stedemer Kinderchor Premiere in Waldstetten haben.

Die Planungen zu einem Abend für die Jugend und einem Kaffeenachmittag im Rathaushof verbunden mit einem Streuobstwiesenfest am 14. und 15. September stellte Vorsitzender Herbert Frisch vor. Weiter ist die Mitwirkung beim Jubiläum „50 Jahre Fuchsenloch“ am 23. und 24. November vorgesehen. HF

