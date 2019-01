Das Zeltlager der Angler erfährt eine Neuauflage

Höpfingen.Gut besucht war am Samstag die 40. Mitgliederversammlung des Sportfischervereins Höpfingen, die im „Ochsen“ stattfand.

Nach kurzer Begrüßung und dem Totengedenken reichte Vorsitzender Thomas Weidner das Wort an seinen Stellvertreter Dominik Geiger weiter. Dieser erinnerte an das dank zahlreicher Veranstaltungen und Einsätze recht arbeitsintensive Jahr 2018: Mit Pflegemaßnahmen am Lochbach und bei den Anglerseen sowie diversen Reparatur- und Verschönerungsarbeiten an der Anglerhütte mit tatkräftiger Unterstützung der Jugend wurde dem Bestreben um naturnahen Erhalt des Lochsee-Areals Rechnung getragen.

„Auch das Gesellige kam nicht zu kurz“, verwies Geiger auf die Beteiligung an Quetschefescht und Weihnachtsmarkt, das Anfischen, das Königsfischen mit Grillfeier, das Abfischen mit Oktoberfest und das als „anglerischen Höhepunkt“ anzusehende Angelwochenende in Freudenberg, wo erstmals Erwachsene und Jugendliche gemeinsam am Zeltlager teilnahmen. „Aufgrund der positiven Resonanz wird das Zeltlager wiederholt“, bemerkte Geiger.

Allerdings bemängelte er, dass nur die Hälfte der ausgegebenen Angelkarten wieder einging, was eine aussagekräftige Bilanz der Fänge im Jahr 2018 verhindert.

Höhepunkte waren das Forellenräuchern am Karfreitag und – sicher auch durch die dankenswerte Mithilfe der AG „Woachebau“ – das Fischerfest mit rockiger Top-Unterhaltung der Bands „Glasgow Underground“ und „Thrashflegel“.

Insgesamt leisteten die rund 30 Ehrenamtlichen fast 1000 Arbeitsstunden, was Geiger als „mehr als beachtliche Leistung“ würdigte. Er dankte allen Aktiven und der Gemeinde Höpfingen, ehe Jugendwart Benjamin Kaiser das Wort ergriff. Sein Rückblick umfasste zunächst das Aufhängen, Kontrollieren und Reinigen der Nistkästen am Lochsee, den Besuch der Angelmesse in Geiselwind, das von zahlreichen Junganglern besuchte Anfischen und das Angelwochenende mit Ruderbootfahren. „Das waren wie auch der Besuch der Weinheimer Therme und das Jugendlager mit Prinzenfischen und Stockbrot am Lagerfeuer echte Highlights für die Kids“, bemerkte Kaiser. Darüber hinaus hat die Jugend mit Ehrgeiz und Begeisterung ein Insektenhotel gezimmert. „Für 2019 ist die Wiederholung sämtlicher Veranstaltungen geplant“, hielt er fest und dankte dem Vorstand für die Unterstützung der Jugend, die auch heuer mehr als 100 Arbeitsstunden absolvierte.

Nachdem Kassierin Doris Burger ausführlich über die Einnahmen und Ausgaben informiert hatte, erteilte Kassenprüferin Helga Wagner, die gemeinsam mit Norbert Dargatz die Kasse geprüft hatte, grünes Licht für die Entlastung.

Den Kassenbericht nutzte Vorsitzender Weidner zur Information über geplante Neuanschaffungen wie neue LED-Beleuchtung am Vereinsareal. Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Fürst lobte in seinem Grußwort die „kleine, aber feine Truppe“ für die starke Präsenz bei örtlichen Veranstaltungen, ihre Jugendarbeit und die mit der Pflege des Landschaftsbilds einhergehende Ausübung des Angler-Hobbys.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden 2. Vorsitzender Dominik Geiger, Kassierin Doris Burger, die Gewässerwarte Franz Saur, Engelbert Schell und Roland Burger, Beisitzer Gerhard Weiß sowie die Kassenprüfer Helga Wagner und Norbert Dargatz in ihren Ämtern bestätigt. Anschließend wurden mit Fischerkönig Franz Saur, Erstem Ritter Engelbert Schell und Zweitem Ritter Benjamin Kaiser die erfolgreichsten Angler des Königsfischens geehrt. Die Jugendpokale des Prinzenfischens nahmen stolz Neo Weidner (1. Platz), Luca Hahn (2. Platz) und Ylvie Weidner (3. Platz) entgegen. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019