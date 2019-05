Dem Hauptverein 8000 Euro gespendet

Höpfingen.Im Restaurant „Schmitt“ fand am Mittwoch die Mitgliederversammlung des Spenden- und Fördervereins des TSV Höpfingen statt. Vorsitzender Günter Hauk erinnerte in seinem Bericht an Arbeitseinsätze am Sportplatz zur Pflege, Instandhaltung und Wartung der aktuell 45 Werbepartner, zu denen zwölf vermietete Werbeflächen auf dem „TSV-Mobil“ und eine Halbzeit-Tonwerbung kommen. Außerdem wies er auf den mit EnBW neu bis 2023 abgeschlossenen Vertrag sowie die an den Hauptverein getätigte Spende über 8000 Euro hin.

Über die Finanzlage des 44 Mitglieder zählenden Vereins informierte Schatzmeister Roland Stolz, dem die Kassenprüfer Thomas Greulich und Günter Eiermann eine akkurate Buchführung attestierten. Ein Grußwort vom Hauptverein steuerte Michael Volk bei, der auch den Antrag auf Entlastung stellte. Geringe personelle Veränderungen ergaben sich im Zuge der Wahlen: Vorsitzender Günter Hauk und stellvertretender Vorsitzender Richard Volk führen den Verein.

Neu ins Gremium kam Martin Weiß als Schriftführer. Die Kasse führt nun Schatzmeister Sven Böhrer; als Kassenprüfer wirken wie bisher Thomas Greulich und Günter Eiermann.

Nachdem die Vereinssatzung der Datenschutzgrundverordnung angepasst und zugunsten der leichteren Aufnahme neuer Mitglieder überarbeitet wurde, verabschiedete Günter Hauk mit Roland Stolz einen „Mann der ersten Stunde“: Seit der Vereinsgründung 1995 war er bis 2007 und später ab 2013 wieder als Kassier tätig, um für diese 18-jährige Amtszeit ein Präsent zu erhalten.

Zum Schluss wies Hauk auf das 25-jährige Bestehen des Spenden- und Fördervereins im Jahr 2020 hin. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019