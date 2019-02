„Die Kinderaugen werden bestimmt leuchten“

Höpfingen.Auch in seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Höpfinger Gemeinderat mit dem Schulareal: Zur Debatte stand die geplante Anschaffung eines Multifunktions-Spielgeräts für den Pausenhof der Grundschule.

„Der Haushalt sieht die Neugestaltung vor, da der Zustand der bisherigen Spielgeräte inakzeptabel ist“, erklärte Bürgermeister Hauck und sprach gleichsam von Schäden am vorhandenen Gelände in Form von absackenden, als „Stolperfallen“ nicht ganz ungefährlichen Waschbetonplatten.

Für die Gesamtmaßmahme ist eine Summe von maximal 20 000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt worden. Die Schule sammelt parallel Spenden. Um das vielseitige Spielgerät rechtzeitig zum Schulfest am 21. Mai einweihen zu können, müsse man es aufgrund langer Lieferfristen „spätestens Anfang März bestellen“, wie das Gemeindeoberhaupt vorrechnete.

Zwar kam Gemeinderat Thomas Greulich auf die knappe 10 000 Euro über dem entsprechenden Haushaltsansatz liegenden tatsächlichen Sollkosten zu sprechen, doch konterte Amtskollege Herbert Frisch mit dem Verweis auf ein „wichtiges und unbedingt zu realisierendes Projekt“. Hier argumentierte Frisch mit dem „Konkurrenzkampf der Schulen“, da im Gegensatz zur Vergangenheit nicht jedes Kind automatisch mehr an seinem Wohnort zur Schule gehen muss.

„Das Ambiente muss stimmen, Lebenqualität versprühen und damit Kinder wie Eltern für die Höpfinger Schule begeistern“, erklärte Frisch. Dem stimmte Gemeinderat Andreas Fürst mit dem Hinweis zu, diese Mehrausgabe gegebenenfalls mit Einspareffekten in anderen Bereichen kompensieren zu können, was auch Michael Volk befürwortete: „Kürzungen sind in Anbetracht der Haushaltslage auszuloten, aber eher nicht im Bereich der Kinder zu tätigen“, betonte er.

Bürgermeister Hauck bezeichnete das neue Spielgerät als „weiteren Schritt zur Neugestaltung“, ehe der Gemeinderat sich einstimmig für den Kauf aussprach: Der Auftrag über 10 375,61 Euro wurde an die Firma Spessart-Holzgeräte (Kreuzwertheim) vergeben, was auch Schulleiterin Susanne Lindlau-Hecht und Lehrerin Dagmar Bartholomä erfreut zur Kenntnis nahmen. „Die Kinderaugen werden leuchten“, versprach Lindlau-Hecht nach dem Dank an die Verwaltung. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019