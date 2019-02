Die Konfrontation auf dem Schlempertshof spitzt sich zu

Höpfingen.Anliegen mit einer gewissen Brisanz wurden durch die Höpfinger Gemeinderäte am Montag in der Rubrik „Verschiedenes“ zur Sprache gebracht.

Zunächst erkundigte sich Thomas Greulich „aufgrund verstärkter Nachfragen im Ort und manchem Gerücht“ nach dem Bauvorhaben eines landwirtschaftlichen Betriebs auf dem Schlempertshof, dem der Gemeinderat im Oktober 2018 nach einer recht umfangreichen Diskussion (die FN berichteten) zugestimmt hatte. „Es ist ein Unding, wie eine landwirtschaftlich geprägte Kommune wie Höpfingen mit ihrem letzten landwirtschaftlichen Betrieb umspringt“, monierte Greulich und fragte nach dem letzten Stand des Genehmigungsverfahrens sowie nach Gesprächen der Gemeindeverwaltung in dieser Angelegenheit.

„Wir geben nur das Votum des Gemeinderats wieder“, erwiderte Bürgermeister Adalbert Hauck und ließ wissen, dass man die beteiligten Familien zu „klärenden Gesprächen“ aufgefordert habe. Diesbezüglich räumte das Gemeindeoberhaupt ein, „den Tonfall von Mal zu Mal verschärft zu haben“, doch habe es keine Behördentermine im Beisein der Verwaltung gegeben.

„Die Gemeinde war seit dem Beschluss nicht mehr am Baugenehmigungsverfahren beteiligt“, versicherte Hauck.

Wiederholt konfrontierte Gemeinderat Helmut Häfner das Gremium mit dem „Brandhaus“ in der Gartenstraße. „Wenn am Rosenmontag der Fastnachtszug dort vorbeizieht, ist dieser Schandfleck eine ganz schlechte Visitenkarte“, erklärte Häfner und sprach von „absolutem Handlungsbedarf in dieser Sache“.

Bürgermeister Hauck zitierte aus einer Stellungnahme der Baurechtsbehörde, laut der man auch zur Sicherheit den Zaun stehenlassen müsse. Ein Statiker habe „keine dringliche Gefahr“ festgestellt, wobei Nachprüfungen erfolgen. „Wir können erst eingreifen, wenn das Haus als baufällig eingestuft wird“, hielt Hauck fest. Allerdings sei die Baurechtsbehörde über den Wunsch der Gemeinde Höpfingen informiert.

Gefährliche Stolperfallen

Gemeinderat Josef König machte noch auf den schadhaften Zustand der Treppe an der Obst- und Festhalle aufmerksam. „Es handelt sich um gefährliche Stolperfallen, die man beseitigen sollte“, erklärte er, „wenn etwas passiert, wäre keinem geholfen“. Hier signalisierte Bürgermeister Hauck Verständnis. Die Situation sei ihm bekannt, doch sei eigentlich eine Grundsatzsanierung vonnöten, für die aktuell das Geld fehle.

Reine Formsache war für den Höpfinger Gemeinderat die Beratung über die frühzeitige Beteiligung des einfachen Bebauungsplans „Buchener Straße“ auf Walldürner Gemarkung. Das Gremium beschloss einstimmig, weder Anregungen noch Änderungswünsche vorbringen. ad

