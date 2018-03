Die Obsternte fiel 2017 weitgehend aus

Anzeige

Beim Maibaumstellen verabschiedete man feierlich die vorjährige Festkönigin Johanna Hofmann mit ihren Begleiterinnen Tabea Gaukel und Laura Schell.

„Bereits wenige Tage davor, musste man die Hoffnung auf eine, zumindest passable, Obsternte verabschieden“, so Fürst weiter. Spätfröste um den 20. April schädigten in den Obstanlagen und Streuobstwiesen Blüten und Fruchtansatz, so dass teilweise – besonders bei empfindlichen Arten wie Nussbäumen, aber auch in der Zwetschgenanlage – ein Totalausfall zu verzeichnen war. Aufgrund des schlechten Behanges wurde in der Apfelanlage der Pflanzenschutz reduziert beziehungsweise nicht weiter durchgeführt.

Allerdings sei, so Andreas Fürst, in diesem „unfreiwilligen Testjahr“ klargeworden, dass ohne entsprechende Behandlung keine vernünftigen Obstqualitäten zu erzielen seien. Daher sollten die Arbeiten und Spritzungen in diesem Jahr wieder wie üblich durchgeführt werden. „Die Bäume einfach nur wachsen lassen, ergibt kein zufriedenstellendes Ergebnis.“

Der dreitägige Ausflug führte in den Chiemgau. Der diesjährige Ausflug vom 19. bis 21. Mai wird Köln und Düsseldorf zum Ziel haben, so der Vorsitzende weiter.

Als stellvertretender Vorsitzer und Schriftführer verlas Sebastian Bayer das Jahresprotokoll. Kassiererin Elli Schell informierte über die Einnahmen und Ausgaben. Dieter Leidel, der zusammen mit Petra Eiermann die Kassenprüfung durchgeführt hatte, bescheinigte eine vorbildlich geführte Buchhaltung.

Wichtige Landschaftspflege

Vereinsdiener ist Lydia Steiniger. Die beiden Vorsitzenden (Andreas Fürst und Sebastian Bayer) einigten sich darauf, den Posten des Schriftführers jährlich wechselseitig zu übernehmen, was von den Mitgliedern einstimmig gebilligt wurde. Als Beisitzerin wurde Lydia Steiniger in ihrem Amt einmütig bestätigt wie auch die beiden Kassenprüfer, Petra Eiermann und Dieter Leidel.

Bürgermeisterstellvertreter Helmut Häfner in seinem Grußwort besonders die herausragenden Aktivitäten des Vorstandes unter Leitung von Andreas Fürst im Bereich der Landschaftspflege.

Hernach wurden die beiden langjährigen Vereinsmitglieder Adolf Popp und Kurt Schweigert für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Termine gab abschließend Andreas Fürst bekannt: Aktuell läuft die Obstbaum- Bestellaktion wieder an. Die Pflanzung ist Ende März geplant. Der Ausflug führt nach Köln und Düsseldorf vom 19. bis 21. Mai. Die Schule Höpfingen plant mit der 3. Klasse zusammen mit Monika Frisch ein „Obstwiesen-Projekt“ in Höpfingen, möglicherweise im Gewann „Talacker“. Außerdem will man sich gezielt an der Begleitung der Schafbeweidung beteiligen. Für neue Ideen und Denkanstöße sei der Verein jederzeit offen, so Andreas Fürst abschließend. Neue Mitstreiter seien jederzeit willkommen. WB

26.02.2018