Ein Gottesdienst der besonderen Art

Höpfingen.„Feuerlicht“ ist das Thema, das der Lyrics Abend am Sonntag, 4.November, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Ägidius sprichwörtlich umspielt. Mit den Musikerinnen und Musikern Chiara Soggia, Melanie Schäfer, Chris Kaiser, Christopher Schell, Johannes Beger und Seven Dargatz ist wieder eine Besetzung gefunden worden, die die Lieder aus den Charts klangvoll in Szene setzen wird. Vorgetragen werden die Lyrics und Impulse von Beate und Helmut Wunsch, Natascha Bienert und Adrian Ambiel.

Ruhe, Kerzenlicht, eindrückliche Bildanimationen und Impulse lassen diese Stunde zu einem Gottesdienst ganz besonderer Art werden. Denn, in den Liedern, die uns täglich aus dem Radion beschallen stecken tiefe Wahrheiten, alltägliche Befindlichkeiten und Erfahrungen, die uns ganz persönlich betreffen können. Verbunden mit einem Impuls aus der Bibel und dem Angebot, sich in seine persönliche Situation hinein segnen zu lassen, soll dieser Abend alle Sinne ansprechen und Herz und Seele gut tun.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.11.2018