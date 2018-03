Ein „kultureller Leuchtturm“ in Höpfingen

Anzeige

Als Schriftführerin informierte Birgit Dorner, dass der Verein aktuell 195 Mitglieder zähle. 1829 Mitglieder besuchten im Berichtsjahr die 49 „Mittwochstage“, die damit ein wesentliches Standbein des Vereins sind, so Schriftführerin Agnes Sauer als Verantwortliche der Mittwochgruppe. Elli Häfner mit ihrem Leitungs- und Helferteam trage stets Sorge für die allwöchentlichen Back- und Kuchenspenden unter dem Motto: „Gemeinsam statt einsam“.

Mittwochs- und Donnerstagstreffs

Der Begegnung, Information und Aktivität dienten auch die Aktionstage der Donnerstagstreffs, die sich ebenfalls eines guten Besuchs erfreuten, wie Brigitte Liebler als Verantwortliche dieser Gruppe in ihrem Jahresrückblick hervorhob.

Zur „faschnachtlichen Kaffee- und Teestube“ lud der Verein traditionell Herbert Möller als Sänger und Gitarrist ein. Das „Narrencafé“ am Rosenmontag war wieder geöffnet und der Verein betreute einen Glühweinstand am Narrenbrunnen zugunsten der „FGH70. Am Aschermittwoch organisierte der BfB ein Heringsessen.

Historische Bilder-Recherche

Im April führte Bürgermeister Adalbert Hauck weitere historische Bilder-Recherchen durch. Im September gestaltete DRK-Vorsitzender Norbert Kuhn als „Helfer vor Ort“ einen Informationsnachmittag ab. Ein Weißwurstessen gab es im Rahmen des „Oktoberfestes“ in der Bürgerstube. Im November gestaltete Sabina Heck-Kuhn für Eltern einen Gesprächsabend zum Thema „Wut und Aggression“, der im März fortgesetzt werden soll, so Brigitte Liebler.

Gleich zwei Veranstaltungen standen am 30. November an: Zunächst ein Treffen „Vom Herbst zum Advent“, von Karl Kaiser musikalisch umrahmt, und am Abend unter Begleitung der Höpfinger Feuerwehr eine Fackelwanderung. „Weihnachten, wie es früher war“ war eine Kooperationsveranstaltung mit der Schule und dem Heimatverein unter Leitung von Brigitte Liebler. Bei der Weihnachtsfeier des Bürgervereins waren alle Teilnehmer erfreut vom Überraschungsbesuch einer Höpfinger Kindergartengruppe unter Leitung von Erika Hauk.

Abschließend würdigte Brigitte Liebler, dass sich viele Mitglieder des Vereins in der Gemeinde und Pfarrgemeinde durch ihre rege Mithilfe bei Festen und Feiern einbringen. Die Vorrsitzende selbst nahm an zahlreichen Sitzungen in Höpfingen und auch überregional im Auswahlausschuss bei Leader-Sitzungen und im Beirat der Nachbarschaftshilfe Hardheim und Umgebung teil.

Die stellvertretende Vorsitzende Ilse Hefner informierte von den Ausflügen im Berichtsjahr nach Erbach und zum Felsenmeer. Der diesjährige Ausflug findet am 17. Mai statt.

Dass im Bereich „Haus- und Hofdienst“ keinerlei Dienste im Vorjahr in Anspruch genommen wurden, ließ Karl Schneeweis wissen.

Fahrdienst

Seit 2017 sind Birgit Dorner und Ludwig Eiermann die Ansprechpartner für den Fahrdienst, der in Kooperation mit der Gemeinde Höpfingen durchgeführt wird. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Fahrdienste auf 13 Fahrten angewachsen, informierte Birgit Dorner.

Kassiererin Rosemarie Hauck verbuchte im Vereinsjahr 2017 Einnahmen von 5.590,73 Euro und Ausgaben von 5.724,41 Euro. Die Kassen wurde von Rosi Mohr und Renate Böhrer geprüft, die eine tadellose Buchhaltung bescheinigten.

Bürgermeister Adalbert Hauck und Bereitschaftsmitglied Herbert Frisch würdigten in ihren Grußworten die gemeindliche „Leuchtturm-Vorzeige-Gemeinschaft“, auf die man überaus stolz sei. Nicht nur die Vielfalt und der Inhalt, sondern vor allem die Qualität der Programmangebote stechen in hohem Maße hervor, so die beiden Redner.

Anstehende Tremine trug Brigitte Liebler vor: die Mittwochstreff finden durchgehend statt, teils mit Programm; kleinere Festivitäten anlässlich des zehnjährigen Vereinsbestehens stehen an. Adalbert Hauck wird mit der historischen Bilder-Recherche fortfahren, ein Ausflug, die Fackelwanderung und die Donnerstagtreffs sind wieder einprogrammiert. „Anregungen, Ideen und Mithilfe sind willkommen“, so Brigitte Liebler abschließend. WB

