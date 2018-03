Eine starke Vision für eine erneuerte Kirche

Anzeige

Waldstetten.„Kirche wohin? Zwei Worte – doch dahinter steckt eine spannende Frage und eine Ungewissheit, die vielen Menschen Unbehagen bereitet. Pfarrer Josef Treutlein, Wallfahrtsseelsorger des Käppele in Würzburg, ging mit mehr als 50 engagierten Teilnehmern des „Einkehrtags für Männer“ im Schönstattzentrum Mariengart dieser Frage nach. Ganz konkret stellte er die Frage: „Wie sieht eine erneuerte Kirche aus? Und welchen Beitrag können wir in Familie, Beruf und Gemeinde dazu leisten?“

Als Grundvoraussetzung brauche es eine starke Vision. Ohne klares Ziel gebe es kein Vorwärtskommen, so Pfarrer Treutlein. Er ließ zwei ganz unterschiedliche Männer „zu Wort“ kommen. Ganz aktuell Papst Franziskus und Pater Josef Kentenich, den Gründer der Schönstattbewegung mit seinem neuen Kirchenbild. Zwei „Mutmacher“ mit ihren Gedanken und Vorschlägen für eine Fortentwicklung und eine Reform der Kirche. Ihr Kirchenbild ist in vielen Zügen deckungsgleich.

Demnach müssten Christen analysieren und herausfinden, was Gott durch den Geist der Zeit spricht und dürften nicht dem Zeitgeist mit zunehmendem Glaubensschwund verfallen. Wo zeige sich die Glaubenskraft? Eine Frage, die jeder sich immer wieder stellen müsse. Neben der Globalisierung im wirtschaftlichen Bereich dürfe es nicht auch zu einer Globalisierung der Gleichgültigkeit kommen. An wem und an was könne man sich orientieren? Wichtig sei es, im „Ballonflug des Lebens“ immer wieder Ballast abzuwerfen, damit man wieder höher steigen könne. „Lebe ich oder werde ich gelebt?“, stellte Pfarrer Treutlein als Frage in den Raum. „Wie kann ich Gott eine Freude machen?“ Dabei gelte es, das „Liftpotential“ zu suchen und nicht das „Giftpotential“. Zum engagierten Glauben gehöre auch Apostelgeist und Geschwisterlichkeit.