Eine vom Aussterben bedrohte Art

Eine richtige Rarität: Der „Schnapsbrenner-Bus“ ist der letzte seiner Art. Nur durch Zufall entdeckte ein Mann aus Bayern das verloren geglaubte Fahrzeug und klärte die FGH70 bei einem Besuch auf.

Höpfingen. Nicht nur in Höpfingen ist er bekannt, der „Schnapsbrenner-Bus“: Seit 1994 leistet der inzwischen 38 Jahre alte „Neoplan N416-Ü18“ den Faschenachtern treue Dienste. Dass er eine besondere und gerade unter Fankreisen einmalige Stellung inne hat, ist freilich neu: Es handelt sich um das letzte noch existierende Fahrzeug der mit Mercedes-Motoren ausgerüsteten Serie. Das stellte auch Andreas Schneider fest, der in Bayerisch Gmain das offizielle Neoplan-Werksfotoarchiv betreut und zu einer Stippvisite nach „Höpfi“ kam.

Lücken im Lebenslauf

Zu diesem Termin hatte er etwas im Gepäck, das es – sollte man meinen – eigentlich nur für Menschen geben möge. Erfreut präsentierte er dem FG-Vorsitzenden Günter Schell und Präsident Jürgen Farrenkopf den kompletten „tabellarischen Lebenslauf“ des FGH-Busses. Im November 1981 erstmals zugelassen, diente der Neoplan bis 1994 einem noch heute existierenden Ludwigsburger Linienverkehrsunternehmen. „Dann verlor sich seine Spur, was aber aufgrund der großen Zahl echter Liebhaber selten passiert“, erklärt Schneider, der als Bus- und insbesondere Neoplan-Enthusiast einen tabellarischen Lebenslauf für jedes im Laufe der Firmengeschichte gefertigte Fahrzeug besitzt. Bis 2018 galt der im niederbayrischen Pilsting bei Dingolfing gebaute Bus in Liebhaberkreisen offiziell als verschollen, ehe wie so oft „Kommissar Zufall“ eine Rolle spielte und in diesem Falle zur Kamera griff.

Ein besonderes Merkmal

„Ein Eisenbahnliebhaber hielt den Bus für interessant, schoss ein Foto und verteilte es im Freundeskreis, bis es eines Tages bei mir landete“, erzählt Schneider, der den Neoplan nicht sofort zuordnen konnte. Aufschluss gab ihm allerdings eine Feinheit: Auf der Wartungsklappe unterhalb der Frontschreibe prangt die aufgeklebte Ziffer 5. „Hier hat es dann ‚Klick’ gemacht: Ein solcher Neoplan-Bus mit der Betriebsnummer 5 ist mir zwar aus dem Fuhrpark der Ludwigsburger Firma durchaus nicht unbekannt, allerdings seit 1994 in keiner Kartei mehr aufgetaucht“, schildert der Oberbayer. Das heute in Grün, Weiß und Quetscheblau glänzende Fahrzeug sei ursprünglich elfenbeinbeige lackiert und mit blauen Zierstreifen versehen gewesen. Nach und nach konnte die Geschichte des Fahrzeugs rekonstruiert werden – und jedes Puzzleteil erwies sich als passend.

Relativ zügig schloss sich der Kreis. „An Fastnacht erreichte uns eine Mail, die uns zunächst verwunderte. Wir wussten bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht, was für eine Rarität wir eigentlich besitzen. Unser alter Bus war einfach ‚unser alter Bus’“, erinnert sich Günter Schell und spricht vom Gesuch eines Bus-Liebhabers, der um eine Gelegenheit zum Fotografieren bat und kurzerhand zum Fastnachtssonntag eingeladen wurde. „Bei diesem Termin eröffnete uns der Experte, dass unser Bus das letzte noch vorhandene Exemplar dieser Bauart ist“, merkt Schell an, in dessen Postfach seither „immer wieder neue Anfragen“ eintrafen.

So entwickelte sich auch der Kontakt zu Andreas Schneider, dessen Freizeit seit rund einem Vierteljahrhundert von historischen Bussen und Nutzfahrzeugen dominiert wird. Seine Leidenschaft für die in Stuttgart, Pilsting und zeitweilig Berlin gebauten Neoplan-Busse entsprang dabei eher beiläufig. „Die Firma Auwärter/Neoplan war der einzige Hersteller, der meine Anfragen immer ausführlich beantwortete“, bekennt der Oberbayer und schildert, dass das ursprünglich von Gottlob Auwärter gegründete Unternehmen 1953 mit der Fertigung von Bussen begann und 2001 an MAN verkauft wurde. „Ich war schon bei Auwärter bekannt“, lacht er. Als das Stuttgarter Werk 2005 geschlossen wurde, erhielt er das Gesamtarchiv der Firma und damit 80 000 Papierfotos aller Fahrzeugauslieferungen.

Legendäre „Motorenblockade“

Die Einmaligkeit des Schnapsbrenner-Busses konnte nicht zuletzt durch das Archiv bestätigt werden. „Spätere Busse wurden mit Triebwerken von DAF oder Klöckner-Humboldt-Deutz bestückt“, weiß der Experte und erinnert an die aus heutiger Sicht legendäre „Motorenblockade“, mit der MAN und die damalige Daimler-Benz AG als Zulieferer von Achsen und Motoren den Versuch wagten, Kässbohrer/Setra und Neoplan mit drastischen Mitteln von der Herstellung kompakter Stadtbusse abzubringen. „Während Kässbohrer ausstieg, suchte Neoplan nach Alternativen und startete eine Riesen-Erfolgsgeschichte“, sagt er und lässt wissen, auch vom Schnapsbrenner-Bus ein originales Foto im Archiv zu haben.

Wo der 25 Jahre lang als „verschollen“ geglaubte Bus seit 1994 seine Runden drehte und noch immer dreht, ließ sich inzwischen natürlich klären. Die „Schnapsbrenner“ erstanden den Neoplan seinerzeit bei einem Heilbronner Gebrauchtwagenhändler und kümmern sich intensiv um ihn.

„Vor jeder Kampagne muss der Bus zur TÜV-Prüfung und jedes Quartal zur Sonderprüfung. Da fallen immer wieder Kleinigkeiten auf, die behoben werden müssen. Oft ist Rost der Anlass, die große Grube in der FG- Halle aufzudecken und den Bus in einen ‚Reparaturmodus’ zu versetzen. Reifen, undichte Kühlerschläuche, Motor, Karosserie, Instandsetzung der Bremsanlage oder Reparaturen an der Elektrik, am Auspuff, der Druckluftanlage sowie Öl- und Filterwechsel fallen auch immer wieder an“, schildert Günter Schell und freut sich über das rege Engagement der aus Maik Dörr, Stefan Hirning, Karl Schneeweis, Wolfgang Enders, Sven und Sami Dargatz, Rainer Popp und Jannik Enders bestehenden, durch ihn selbst verstärkten „Instandsetzungsmannschaft“ sowie Busfahrer Bernd Münkel. ad

