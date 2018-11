Einnahmen durch Bußgelder gesunken

Höpfingen.Mit dem Zwischenbericht für das laufende Jahr 2018 informierte Geschäftsführer Roland Frank am Donnerstag über die finanziellen Verhältnisse des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn (GVV).

Den Erträgen in Höhe 1 130 126 Euro standen zum 30. Juni 2018 Aufwendungen über 909 557 Euro gegenüber. Damit, so Frank, lagen die Erträge zur Jahreshälfte bei 53,9 Prozent vom für 2018 geplanten Ansatz in Höhe von 2 468 796 Euro.

Weiterhin erinnerte Frank an im Haushaltsplan eingestellte Einnahmen aus Investitionstätigkeiten, die sich auf 1,53 Millionen Euro summieren. „Nach diversen Grundstücksverkäufen und der Abwasserübertragung liegen wir weitestgehend im Soll“, merkte er an und gab bekannt, dass der Verkauf des Anwesens „Marsbachstraße 1“ in Walldürn sowie der Straße „Am Limes“ noch anstehen. Gleichsam werden noch Kostenerstattungen aufgrund der Bereitstellung von Ausgleichsflächen erwartet.

Neues aus dem VIP

Ausgezahlt wurden im selben Zeitraum 1,22 Millionen Euro, wobei 850 000 Euro davon für den Ankauf von Grundstücken im Verbands-Industrie-Park (VIP) reserviert sind.

Der Auftrag für den im VIP II geplanten Löschwasserbehälter im Wert von 120 000 Euro werde „entweder noch in diesem Jahr oder Anfang 2019“ erteilt. In der Unteren Verwaltungsbehörde standen ein Messeinschub für Geschwidigkeitsmessanlagen und ein Waffenschrank im Gesamtwert von 49 500 Euro auf der Einkaufsliste.

Weniger Schulden

Die liquiden Eigenmittel lagen zum Jahresbeginn 2017 bei 1 131 234,05 Euro. Der Schuldenstand belief sich zum Jahresende 2017 auf 5 031 671,45 Euro. Heuer ist aufgrund fehlender Darlehensaufnahmen mit einem Rückgang auf etwa 4,97 Millionen Euro zu rechnen. Damit zeigte sich Roland Frank durchaus zufrieden: „Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen und auch im noch laufenden Haushaltsjahr nicht nötig“, bilanzierte der Geschäftsführer

Auf die im Vergleich zu den Vorjahren gesunkenen Einnahmen durch Bußgelder berief sich Jürgen Mellinger: „Der niedrigere Wert spricht für eine höhere Verkehrssicherheit und umsichtiger gewordene Autofahrer“, hielt er fest und stellte klar, dass es sich keinesfalls um Abzocke oder Wegelagerei handele. Verbandsvorsitzender Günther unterstrich die Ausführungen: „Langsamer bewegte Autos sind leiser verbessern den Lärmschutz“, betonte er. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018