Elternbeirat packt tatkräftig mit an

Höpfingen.Die Schule Höpfingen ist aktiv in das Schuljahr gestartet. Beim traditionellen Stationenlauf wanderten alle Schüler eine festgelegte Strecke. An den Stationen lösten die Kinder Rätsel, bewiesen Geschicklichkeit und zeigten ihr Können. Wieder in der Schule angekommen, warteten in der Sporthalle vorbereitete Spiele. Die Viertklässler verbrachten drei abwechslungsreiche Tage im Schullandheim in Miltenberg.

Auch ein neuer Elternbeirat wurde zwischenzeitlich gewählt: Katja Lindenau und Elke Sauer (Klasse 1), Mathias Kraft und Michaela Hilpert-Zachau (Klasse 2a), Tina Neukirchner und Tanja Schell (Klasse 2b), Diana Nied und Conny Engler (Klasse 3), Sabrina Dorner und Jessica Häfner (Klasse 4). In der konstituierenden Elternbeiratssitzung wurden die Elternbeiratsvorsitzenden Tina Neukirchner und Mathias Kraft in ihren Ämtern bestätigt.

Besondere Projekte

Bei dieser Gelegenheit gab Rektorin Susanne Lindlau-Hecht einen Überblick zur aktuellen Situation und die Besonderheiten des Schuljahrs. So wird den Schülern der zweiten Klassen eine Arbeitsgemeinschaft Rotes Kreuz „Kinder helfen Kindern“ angeboten. Außerdem gibt es eine Werk-AG für die Klassen 3 und 4. An der Grundschule besteht weiterhin die verlässliche Betreuung von 7.20 Uhr bis 13.45 Uhr. Besondere Höhepunkte sind Theaterbesuche, Sportaktionstage und das Schulfest.

Die Eltern der Schüler organisierten die Bewirtung an St. Martin. Am Weihnachtsmarkt verkauften die Eltern in ihrem Stand selbstgemachte Burger und Apfelsaft aus dem Streuobstwiesenprojekt der Klasse 4. Der Erlös aus beiden Aktionen wird für neue Spielgeräte für den Pausenhof verwendet. So profitiert die Schulgemeinschaft von den kreativen Ideen des Elternbeirats, der tatkräftig anpackt.

