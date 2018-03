Entwicklung fördern

Anzeige

Höpfingen.Ob in der Badewanne oder im Schwimmbad: Die meisten Kinder planschen gerne. Das gilt auch für die aktuell 48 Kinder der Baby- und Kleinkindschwimmkurse der DLRG-Ortsgruppe Höpfingen im Familienbad. Bei der spielerischen Wassergewöhnung fühlen sie sich pudelwohl. Im Schwimmbecken gelingen ihnen Bewegungen, zu denen sie an Land noch nicht fähig sind.

Während den Übungsstunden stehen Planschen im Wasser, Singspiele, Bewegungs- und Koordinationsübungen im Vordergrund. Den Eltern werden Haltetechniken gelernt, die ihren Babys Sicherheit im Wasser geben. Umsorgt werden sie dabei von ihren Mamas, Papas oder Großeltern, die sie zur Schwimmstunde begleiten.

„Unser Ziel ist es, die Gesundheit und Entwicklung der Babys und Kleinkinder zu fördern“, so Übungsleiterin Lena Mechler. Planschen und spielerische Wasser-Gymnastik vermitteln Spaß am Element Wasser und stärken zudem das Immunsystem. Bewegung im Wasser fördert die Kinder in der sozialen, motorischen, emotionalen und eigenen Wahrnehmung. Durch den Körperkontakt und die angenehme Wassertemperatur wird die Bindung zwischen Eltern und Kind positiv unterstützt. In vier Gruppen findet mittwochs und donnerstags von 16 Uhr bis 17 Uhr das Baby- und Kleinkindschwimmen der DLRG im Familienbad Höpfingen statt. Der nächste Kurs beginnt Mitte April. Anmeldungen sind per E-Mail an babyschwimmen@hoepfingen.dlrg.de möglich.