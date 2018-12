„Er sollte dort geboren werden, wo Menschen seine Botschaft brauchen“

Waldstetten.Wie feiert man in Jerusalem und Bethlehem das Weihnachtsfest? Valentin Frisch aus Waldstetten, der gerade (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite) das Theologische Studienjahr in Israels Hauptstadt verbringt, gewährte den Fränkischen Nachrichten Einblicke:

„Weihnachten ist hier in Jerusalem natürlich spannend – Christen aller Konfessionen feiern es je nach Kalendersystem an verschiedenen Daten. Läuft man durch die Altstadt, ist es interessant zu sehen, dass im christlichen Viertel alles voller Weihnachtsdekoration ist und diese plötzlich verschwindet, sobald man ins muslimische oder jüdische Viertel kommt.

Während Jerusalem vollständig zum Staat Israel gehört, liegt Bethlehem nur wenige Kilometer weiter in der Westbank. Bethlehem ist eine christlich-muslimische, aber vor allem arabische Stadt. Die Sperrmauer trennt die Westbank von Israel ab – mit teilweise drastischen Folgen für die Bewohner: Beispielsweise ist es jeden Morgen für hunderte Arbeitnehmer fraglich, ob sie den Checkpoint überqueren dürfen oder ob sie Schikane und Demütigung über sich ergehen lassen müssen, nur um wenige Kilometer weiter in Jerusalem zu arbeiten.

In der letzten Woche durfte ich mit einem Mönch und einer Hand voll weiterer Studenten mehrere Stunden alleine in der Geburtsgrotte verbringen. Viele Christen aus Bethlehem durften dagegen noch nie in ihrem Leben die Grenze überqueren und zum Beispiel die Grabeskirche in Jerusalem besuchen.“

Auf eine Erfahrung freut sich der 22-Jährige im Besonderen: „Von der Dormitio Abtei aus werden Mönche, Studenten, Volontäre und weitere Besucher in der Heiligen Nacht zu Fuß nach Bethlehem pilgern. Die Christvigil beginnt um Mitternacht. Ihr folgt ein zweistündiger Fußmarsch nach Bethlehem, wo ab etwa 4.30 Uhr am frühen Morgen das Morgengebet in der Geburtsgrotte stattfindet. Mitgeführt wird eine riesige Rolle mit den Namen von Menschen aus der ganzen Welt, die sich für dieses Projekt online anmelden können. Ihre Namen und vor allem ihre Anliegen werden dann symbolisch auf der Rolle nach Bethlehem getragen.“

Hier wird ihm einiges klar: „Jesus Christus wurde nicht in einem verschneiten Idyll geboren und schon gar nicht in einem Heiligen Land. Damals wie heute sollte er dort geboren werden, wo die Menschen seine Botschaft brauchen.“ ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018