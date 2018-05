„Er war ein Mann des neuen Weges“

Anzeige

Begegnungen mit Pioniergeist

Zunächst fragte er in die Runde, wer zuletzt eine bestimmte Sache zum ersten Mal tat. Er fragte beispielsweise: Wann bereitete man ein bis dato unbekanntes Gericht zu oder wann wagte man sich an ein neues Hobby? Jedenfalls seien derartige Begegnungen mit Neuem stets von Entdeckerfreude, Pioniergeist und Fröhlichkeit geprägt – umso mehr, wenn diese neuen Wege von Erfolg gekrönt sind. „Während das Neue den Horizont und die Bildung erweitert, geben gewohnte Dinge uns Menschen emotionale Sicherheit und schaffen Vertrauen“, merkte Pater Frank Riedel an.

Um Neues zu entdecken, möge man sich zwar regelmäßig „aus der Komfortzone begeben“, dürfe aber auch nicht alle alten Werte über Bord werfen. „Vertrautes und Neues ergänzen sich gegenseitig und bestimmen gemeinsam unser Leben gerade in einer Zeit, die den Menschen mitunter über Gebühr und bis zur Leistungsgrenze einem stetigen Wandel aussetzt und sich gleichsam in der Kirche manche Strukturen und die Bereitschaft vieler zur Übernahme von Verantwortung grundlegend ändern“, hielt der Geistliche fest. Auf der anderen Seite aber solle man sich vor Augen halten, dass auch Maria stets Neues wagte und den Weg im Vertrauen auf Gott ging. „Sie sah in Gott den Rettungsanker, zu dem sie später für uns wurde“, betonte Pater Frank und bezeichnete die Gottesmutter als „Garantin für den Halt im Glauben“. Ihren Gründergeist könne noch heute jeder für sich persönlich weiterentwickeln.

Persönliche Beziehungen

„Auch Pater Kentenich war ein Mann des neuen Weges“, zeigte er auf und ließ „Menschen des neuen Weges“ zu Wort kommen, die in eindrücklichen Ausführungen ihre persönliche Beziehung zur Schönstatt-Bewegung schilderten. So bezeichnete Margot Schäfer (Schönstatt-Gemeinschaft Frauen und Mütter) Schönstatt als „geistige Heimat, in der man sich angenommen fühlt und alles zur Mutter tragen kann“, während Anita Spinner (Schönstatt-Müttergruppe) von einem „Ort der Gemeinschaft“ sprach und Pauline Löffler seitens der Schönstatt-Mädchenjugend Waldstetten die Wichtigkeit ansprach, den Glauben mit Gleichgesinnten zu diskutieren, zu teilen und zu leben.

Wichtige Bedeutung für Familie

Von berührenden Erlebnissen mit Jugendlichen berichtete Niklas Hellinger (Schönstatt-Mannesjugend), während Familie Hamm auf die Bedeutung Pater Kentenichs für das Familienleben einging. „Durch Schönstatt und auch den ‚Familienlunch’ in Mariengart wächst die Freude am Partner und den Kindern“, erklärten sie.

Nach der feierlichen, durch stimmungsvolle Musikbegleitung untermalten Maiandacht bestand die rege genutzte Möglichkeit zur Segnung durch die vier Geistlichen, um die Kraft dafür, Hand in Hand mit Maria Neues zu wagen, mit in den Alltag nehmen zu können. Im Anschluss bestand die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein. Davor dankten noch Pfarrer Andreas Rapp und Schwester Marie-Gudrun Glückert allen Aktiven und mit einem mit regionalen Produkten gefüllten Präsentkorb Pater Frank Riedel, der seine Wirkungsstätte verlassen und nach München gehen wird.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018