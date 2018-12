Erhebliche Mängel an der Blitzschutzanlage der Schule

Höpfingen.Um die Schule und den Bebauungsplan „Höpfingen-Süd“ ging es in der jüngsten Gemeinderatsitzung in Höpfingen. Zum letzten Mal in diesem Jahr traf sich das Gremium am Montag im Sitzungssaal des Rathauses. Durch die relativ schlanke Tagesordnung verlief die Sitzung recht zügig.

Nach der Begrüßung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Höpfingen-Süd“ für ein Flurstück am südöstlichen Rande Höpfingens vorgestellt und diskutiert. „Da das Areal in den Außenbereich reicht, gab es bisher keinen gültigen Bebauungsplan“, erklärte Bürgermeister Adalbert Hauck. Gemeinderat Thomas Greulich erkundigte sich nach der Abrechnungsmethode und Kostenlage in Sachen „Abwasser“, die das Gemeindeoberhaupt mit dem Hinweis auf vom Eigentümer zu zahlende Maßnahmen beantwortete. Schließlich befürwortete das Gremium das Vorhaben einstimmig.

Wieder einmal auf der Agenda stand auch am Montag das Schulgebäude: „Nachdem Untersuchungen des Blitzschutzes am gesamten Gebäude erhebliche Mängel offenbarten, musste die Kommune als Schulträger die sofortige Beseitigung anordnen und sich Angebote einholen“, informierte Bürgermeister Hauck und begründete die Arbeiten mit der gebotenen Sicherheit gerade für die Kinder. Konkret verwies er auf nicht in den Potenzialausgleich einbezogene Regenfallfohre, defekte oder komplett fehlende Erdungen sowie die nicht ins System eingebundene Pausenhofüberdachung im Bereich von Schule und Kindergarten.

Hinzu kommen die in Sporthalle und Schwimmbad bislang nicht gegen Direkteinschlag geschützte Metallkamine und Lüftungsaufbauten. Zudem seien partiell „hochohmige“ Ableitungen und Erder negativ aufgefallen. Die Behebung der Schäden in Schule und Kindergarten kommen auf 9401 Euro. In der Sporthalle und im Schwimmbad müssen 2915,50 Euro investiert werden. „Wenn wir über solche schwerwiegenden Mängel unterrichtet sind, muss zeitnah gehandelt werden“, erklärte der Bürgermeister und räumte an, dass an der Schule „rund 50 Jahre lang nichts gemacht wurde“. Das sei in der Zukunft so nicht mehr möglich. Stattdessen müsste ein Wartungsvertrag zur turnusmäßigen Überprüfung abgeschlossen werden.

Gemeinderat Martin Wild erkundigte sich nach der Kostenlage eines solchen Konstrukts, wobei Bürgermeister Hauck diese noch nicht beziffern konnte.

Der Gemeinderat ordnete einstimmig an, dass die Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben werden und die entsprechenden Gelder im Ergebnishaushalt des Jahres 2019 eingestellt werden. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018