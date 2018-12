Erwirtschaftetes Geld ist gut angelegt

Waldstetten.Der Förderverein des St. Josef Kindergartens Waldstetten arbeitet seit nunmehr neun Jahren sehr erfolgreich für die Belange des Kindergartens. Ein Ziel ist es, das Arbeits- und Spielmaterial der Kinder auf einem wertvollen Niveau zu halten. Mit der Begrüßung der Vorsitzenden Elke Sauer begann die Mitgliederversammlung des Fördervereins im Dorfstüble. Im Anschluss berichtete Schriftführerin Angelika Böhrer über die Aktivitäten des Jahres. So konnten, durch die Mithilfe vieler Aktiver und der Kindergarteneltern, wieder zwei sehr erfolgreiche Basare durchgeführt werden.

Kassenwart Stefan Michel stellte den Kassenstand vor. Lange gewünschte Turngeräte und hochwertige Spielzeugwünsche der Kinder und Erzieherinnen konnten erfüllt werden. Das Geld sei in den angeschafften Sport-und Spielgeräten gut angelegt, bedenke man, dass in einer bewegungsarmen Zeit Sport für Kinder sehr wichtig sei, so Stefan Michel. Auch der Besuch einer Mitmachoper und ein Ausflug der Vorschulkinder wurden ermöglicht.

Herbert Frisch und Ortsvorsteher Helmut Hartmann bestätigten als Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung. Herbert Frisch lobte die Arbeit des Vereins und die daraus resultierende gute Ausstattung des Kindergartens. Über neue Datenschutzbestimmungen informierte Vorsitzende Elke Sauer. Die Leiterin der Kindergartens Claudia Schmitt Böhrer dankte für das Engagement.

