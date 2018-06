Es herrschte eine unter die Haut gehende Atmosphäre

Anzeige

„Wer hätte es gedacht?“

Nachdem Sven Dargatz unter dem Motto „Wer hätte es gedacht?“ auf das Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen, die ersten musikalischen Gehversuche im Jahr 2008 und den hohen Wert des Musizierens mit gleichgesinnten Wegbegleitern hinwies und sich bei Josef „Mojo“ König bedankte, nahm das eigentliche Konzert Fahrt auf. Auf das im Dialekt dargebotene Eingangslied „An am Abend so wie heut’“ folgte eine Auswahl sehr persönlich gehaltener, mal stimmungsvoller und mal nachdenklicher Stücke wie das von Leonhard Cohen in den Status eines Welthits gesungene „Hallelujah“, „Let It Be“, „Hotel California“ oder auch „Knockin’ On Heaven’s Door“.

So unterschiedlich die präsentierten Werke im Kern auch waren, so eindrücklich und charismatisch wurden sie durch „Mojo & friends“ präsentiert. Zahlreiche Gefühle und Erinnerungen kamen auf, während man mit dem einen oder anderen Glas Bier darauf und natürlich auf die Zukunft anstieß.

Gerade der Umstand, dass sich die Band um Josef König und zahlreiche Besucher persönlich kannten, schenkte dem Abend eine unter die Haut gehende Atmosphäre: Musiker und Konzertbesucher verschmolzen am Freitag zu einer großen Familie und starteten bei der so fröhlichen wie andächtigen „Akustic-Session-Höpfi“ gemeinsam gut gelaunt in Höpfingen ins bevorstehende Wochenende. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018