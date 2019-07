Fachsimpeln und so manche Rarität

Höpfingen.Jeden zweiten Dienstag im Monat trifft sich der Höpfinger Musiker- und Künstlerstammtisch. Bei einem Treffen kam die Idee auf, einen Musiker- und Künstlerflohmarkt zu veranstalten. Am Samstag war es soweit: Musikinstrumente, Noten, Schallplatten und vieles mehr wechselten beim ersten Höpfinger Musiker- und Künstlerflohmarkt den Besitzer. Auf der Freifläche des Restaurants „Schmitt“ herrschte dabei keinesfalls hektische Markthallen-Atmosphäre, sondern jenes „Ambiente“, das eigentlich nur dann auftritt, wenn Musiker und Musikliebhaber unter sich sind: Entspannt, gemütlich und mit netten Anekdoten und Hinweisen unterhielt man sich über Musikalisches und Künstlerisches, informierte sich über Konzerttermine und sprach Empfehlungen über interessante CD-Produktionen aus. Da geriet der Kauf eines der durchaus attraktiven Stücke fast schon zur „Nebensache“. Dennoch konnten echte Schnäppchen und so manche Rarität erstanden werden. Am Vorabend war die neu gestaltete Lounge des Restaurants Schmitt eingeweiht worden. Begleitend wurden Rum aus der Karibik, Whiskeys und Zigarren von „Knapp’s Laden“ (Buchen) offeriert.

Der Erlös wird dem Kindergarten St. Lioba für die Unterstützung bei der Anschaffung von Spielgeräten im Außenbereich gespendet. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019