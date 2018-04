Feier des 100-jährigen Bestehens im Juli im Blick

Anzeige

Höpfingen.Zu ihrer Mitgliederversammlung traf sich die seit 100 Jahren bestehende katholische Frauengemeinschaft Höpfingen (kfd) am Dienstag im Restaurant „Schmitt“.

Vorstandssprecherin Hedi Greulich eröffnete die Tagesordnung. Nach dem Totengedenken und dem Dank an das Vorstandsteam für die herausragende Zusammenarbeit rief Schriftführerin Pia Sachweh die wesentlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres in Erinnerung; so zum Beispiel den Ausflug nach Karlsruhe mit Meditation im Kloster Lobbach-Lobenfeld, den „Sommerabendtreff“, die Führung durch Walldürns Klein-Frankreich mit Gerhard Friedrich, die Kuchentheke am Quetschefest, den Bücherabend, den Vortrag zur „Selbstfürsorge“ mit Dr. Claudia Assimus (Hainstadt) das „meditative Tanzen“ von und mit Simone Soggia, die Adventsfeier sowie den Weltgebetstag und das gutbesuchte Fastenessen.

Um diese und andere Veranstaltungen zu planen, tagte der Vorstand fünf Mal.