Firma Kuhn erzielte einen Rekordumsatz

Rundum nur Positives gibt es von der Firma Kuhn in Höpfingen zu berichten. Sie ist für die Zukunft gut aufgestellt, wie die Betriebsfeier zeigte.

Höpfingen. Die Geschäftsleitung der Firma Kuhn GmbH lud ihre Mitarbeiter zur „großen“ Betriebsfeier ein, die alle zwei Jahre stattfindet. In Anlehnung an die Jahrzehnte lange Geschäftsbeziehung mit dem amerikanischen Unternehmen Vulcan Industries mit Sitz in Missouri Valley/Iowa unterstand die Betriebsfeier erstmalig einem Motto. Und zwar dem Motto „USA“.

Ausgerichtet wurde das Event auf dem Betriebsgelände in einer zur Location umgebauten Fertigungshalle. Dort begrüßte Geschäftsführer Jürgen Kuhn neben den 150 Mitarbeitern auch die Vorgängergeneration der Firmenleitung, Günther Kuhn mit Frau Anneliese, Emma Kuhn, den früheren Prokuristen Norbert Kuhn mit Frau Marianne sowie den Nachwuchs der Familien der beiden jetzigen Geschäftsführer mit Anhang. Als Repräsentant der Gemeinde Höpfingen hieß er Bürgermeister Hauck willkommen.

Interne Verbesserungen

In seinem positiven Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr 2018 informierte Jürgen Kuhn über die gute Entwicklung, die mit einem Rekordumsatz abgeschlossen werden konnte. Außerdem merkte er an, dass man sich nach dem bisherigen Geschäftsverlauf auf ein weiteres Umsatzrekordjahr 2019 einstellen könne. In seinem Ausblick erwähnte Jürgen Kuhn, dass auch 2020 weiter interne Prozesse verbessert und an die steigende Unternehmensgröße angepasst werden.

Nach diesem Rückblick begrüßte Jürgen Kuhn die neuen Mitarbeiter, die seit der letzten Betriebsversammlung in das Kuhn-Team gekommen sind. Dabei betonte er, dass ab dem 1. September einige Auszubildende ihre Karriere bei Kuhn beginnen werden und dann die Marke von 150 Mitarbeitern deutlich überschritten wird.

Blick in die Zukunft

Zum Abschluss der Begrüßungsrede sprach Jürgen Kuhn die Zukunft der Kuhn GmbH an. Er kündigte an, dass beide aktuellen Geschäftsführer noch bis über das 100-jährige Betriebsjubiläum 2026 hinaus die Geschäfte leiten werden. Aber auch danach sei das Bestehen der Firma als Familienunternehmen voraussichtlich gesichert. Die nächste Generation stände dann wohl zur Leitung des Unternehmens bereit. Diese Mitteilung wurde mit großem Applaus der Belegschaft honoriert.

Anschließend kam man zum Höhepunkt des Abends, nämlich zu der von den beiden Geschäftsführern und Inhabern durchgeführten Ehrung von Mitarbeitern für langjährige Betriebszugehörigkeit. Die Anzahl der zu Ehrenden und die Dauer der Betriebszugehörigkeiten sei ein Zeichen von großer Identifikation mit der Firma und mache ihn stolz, so Geschäftsführer Dr. Michael Kuhn, der anschließend die 25 jeweiligen zu ehrenden Mitarbeiter mit humorvollen Worten vorstellte.

Zum Abschluss bedankte sich Jürgen Kuhn bei dem Organisationsteam der Betriebsfeier und bei allen Mitarbeiter für die tolle Arbeit und das große Engagement sowie bei der Vorgängergeneration und bei beiden Familien der Geschäftsführer für ihre große Unterstützung.

Danach wurde von Jürgen Kuhn das Essen eröffnet, indem er die Reihenfolge der einzelnen Tische, die mit Schildern von amerikanischen Bundesstaaten gekennzeichnet waren, per Auslosung und mit Unterstützung einer kleinen Glücksfee festlegte. Das Essen wurde typisch amerikanisch gehalten und aus einem Food-Truck serviert.

Als absoluter Höhepunkt entpuppte sich das von Jürgen Kuhn vorbereitete Gewinnspiel. Er stellte den Mitarbeitern vier Schätzfragen, die jeweils mit einer Zahl beantwortet werden musste. Die vier Zahlen ergaben eine Endzahl, die möglichst genau an der richtigen Zahl liegen sollte, um einen der Preise gewinnen zu können. Jedes Los konnte für einen kleinen Betrag erworben werden. Der Gesamterlös von über 1300 Euro kommt einem sozialen Zweck zugute. Der Gewinner erhielt den Hauptpreis über ein Wochenende für zwei Personen in Frankfurt-Sachsenhausen inklusive Eintrittskarten für das Endspiel der deutschen Football Meisterschaft, dem German Bowl.

Danach ging man vom offiziellen zum gemütlichen Teil des Abends über, der erst in den frühen Morgenstunden sein Ende fand.

