Freie Wähler treten mit eigener Liste an

Höpfingen/Waldstetten.Die Freien Wähler Höpfingen treten bei der Kommunalwahl am 26. Mai wieder mit einer Liste an. Die ersten Weichen dazu sollen in der Jahreshauptversammlung am kommenden Freitag, 25. Januar, um 19 Uhr im Cafe Schmitt gestellt werden.

Bei der Jahreshauptversammlung, zu der auch interessierte Bürger eingeladen sind, stehen neben einem Rückblick auf die ablaufende Wahlperiode und Informationen zu aktuellen Themen des Gemeinderates insbesondere auch Neuwahlen des Vorstands sowie ein Ausblick auf anstehende Aufgaben auf der Tagesordnung.

