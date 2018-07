Freundschaft mit dem AD Tarrio intensiviert

Anzeige

Höpfingen.Bereits seit 2004 unterhält der TSV Höpfingen intensive Beziehungen nach Portugal dank der in Santo Tirso lebenden Familien Pimenta und Böttcher. So wurden frühzeitig auch Kontakte zum dort ansässigen Fußballclub AD Tarrio geknüpft. Nun fand eine weitere internationale Jugendbegegnung statt: Die jungen Sportler des Vereins unter der Leitung von Jose Torres- weilten als Gäste fünf Tage lang in Höpfingen. Stefan Kaiser jun. hatte federführend unter Mithilfe zahlreicher Idealisten diese organisiert.

Gefördert wurde dieses Treffen durch den Kinder-und Jugendplan des Bundes. Ein Höhepunkt stellte die Fußballpartie auf dem TSV-Sportgelände mit großer Zuschauerresonanz dar. Stefan Kaiser sowie seine Nachnamenskollegen mit Vornamen Andre und Christian hatten eine TSV-Elf „verschiedener Generationen“ gegen das Gästeteam aus Nordportugal zusammengestellt. Am Ende hieß es 1:1 und ein Elfmeterschießen brachte die von Kim Schöne betreute Gastgeber-Mannschaft als knappen Sieger hervor.

In der regulären Spielzeit hatten Souto für AD Tarrio und Jochen Schmid für die heimischen Gelb-Blauen getroffen. Für eine „kleine Länderspielatmosphäre“ sorgten vor Spielbeginn das Abspielen beider Nationalhymnen und die stolzen „Einlaufkinder“ der aktuellen Höpfinger TSV- D-Junioren-Meistermannschaft.