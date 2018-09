Frühschoppenkonzert auf der Alm

Höpfingen/Regen.Einen spannenden Ausflug erlebten 33 Musiker der Jugendkapelle Höpfingen im Bayerischen Wald. Eine Stadtführung in Regensburg, gruppenorientierte Aktionen und ein musikalischer Auftritt bildeten die Höhepunkte der dreitägigen Fahrt.

Die Anreise am Freitag führte die muntere Truppe über Regensburg, wo eine eineinhalbstündige Stadtführung auf dem Programm stand. Imposant und spannend gestaltete sich der Rundgang durch die Domstadt. Die Jugendlichen erfuhren vieles über die Geschichte und Besonderheiten des Unesco-Welterbes. Nach diesem kulturellen Beitrag führte die weitere Fahrt nach Regen im Bayerischen Wald, wo die Jugendkapelle am Nachmittag ihre Blockhütten im BLSV Sportcamp bezog.

Nach der Einrichtung und Besichtigung der Örtlichkeiten stand nach dem Abendessen eine Musikprobe auf dem Plan, um für den Auftritt am Sonntag vorbereitet zu sein. Spannend wurde es anschließend, denn mit einbrechender Dunkelheit ging es auf zu einer einstündigen Fackelwanderung entlang des Flusses Regen mit abschließendem Lagerfeuer im Sportcamp.

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen des Sports. Am Vormittag durften die Jugendlichen ihre Zielgenauigkeit und Kondition bei einem Lasergewehr-Biathlon unter Beweis stellen. In Kleingruppen musste ein Hindernisparcours bewältigt und – wie beim richtigen Biathlon – fünf kleine Scheiben mittels eines Lasergewehres getroffen werden. Verfehlte jemand eine Scheibe, ging es in die Strafrunde. Am Nachmittag wanderte die Musikgruppe auf den höchsten Berg im Bayerischen Wald, den Großen Arber. Über Wurzeln und Steine führte die Bergtour und die vor Anstrengung geröteten Gesichter strahlten, als gemeinsam die Bergstation und später der Gipfel erreicht waren.

Am Samstagabend fanden sich die drei Biathlon-Gruppen vom Vormittag wieder zusammen und dichteten Lieder über das Freizeitlager und die Geschehnisse. Nach eineinhalb Stunden waren die Ergebnisse aufführungsreif und bei einem bunten Abend hieß es Bühne frei für die Musikerinnen und Musiker. Lustige Showeinlagen und amüsante Texte sorgten für gute Stimmung.

Nach dem Frühstück hieß es am Sonntag Abschied nehmen vom Sportcamp. Zum Frühschoppenkonzert fuhren die Höpfinger zur Gutsalm Harlachberg in der Nähe von Bodenmais. Die Gutsalm Harlachberg ist ein Refugium im Dorfcharakter für Gäste, die Einfachheit und Ursprünglichkeit in absoluter Alleinlage suchen. In herrlicher Umgebung, bei strahlendem Sonnenschein, spielte die Jugendkapelle zwei Stunden zur Unterhaltung der Gäste auf und erntete begeisterten Applaus. Nach einer kulinarischen Stärkung ging es auf den Heimweg. Gut gelaunte Teilnehmer trafen am Sonntagabend in Höpfingen ein und hatten zum Ferienende viel zu erzählen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018