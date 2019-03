Für seine Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Höpfingen.Ein Generationswechsel an der Spitze des DRK-Ortsvereins Höpfingen wurde bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant „Schmitt“ vollzogen: Nach über 50 Jahren im Vorstand und 14 Jahren als Vorsitzender übergab Norbert Kuhn sein Amt an Jens Eiermann.

Nach kurzer Begrüßung mit Hinweis auf das 85-jährige Bestehen des Ortsverbands und das Jubiläum „50 Jahre Jugendrotkreuz“ sowie der Totenehrung eröffnete Kuhn die Spartenberichte. „Hinter uns liegt ein mit viel Leben gefülltes Jahr, das nur mit großem Gemeinschaftsgeist gemeistert werden konnte“, bilanzierte er und hob hervor, dass sich jeder Helfer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten einbringe – besonders stolz sei man auf die 42 Jugendrotkreuzler. Neben den Haus- und Straßensammlungen in Zusammenarbeit mit der DLRG-Ortsgruppe Höpfingen erinnerte er an den Marsch von Solferino nach Castiglione, die Studienfahrt zur Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik nach Ludwigshafen und die Spende des Pilotprojekts „Viele schaffen mehr“ für neue Einsatzkleidung. Als „fruchtbaren Gewinn für alle“ bezeichnete Kuhn fernerhin die Kooperation mit der Schule; sein Dank galt hier Lehrerin Dagmar Bartholomä und Schulleiterin Susanne Lindlau-Hecht.

Auf sechs Sitzungen und drei erfolgreiche Blutspendetermine mit 601 Spendern blickte Schriftführerin Ramona Böhrer zurück; Bereitschaftsleiterin Rebecca Eiermann und Stellvertreterin Michaela Greß informierten über die Arbeit der 37 Bereitschaftsmitglieder, von denen 17 als „Helfer vor Ort“ rund um die Uhr einsatzbereit sind. Man traf sich zu 41 Dienstabenden und absolvierte zahlreiche Fortbildungen; der ins Auge gefasste „GW-SAN-Cup“ jedoch entfiel. Solide Zusammenarbeit kennzeichneten die Großübung in Walldürn, die Mithilfe beim Versuch zum längsten Wohnmobilkonvoi der Welt, der Sportplatzdienst sowie die Übung mit der Feuerwehr am gut besuchten Scheunenfest. „So kamen mehr als 4000 ehrenamtliche Stunden zusammen“, erklärte Michaela Greß und verwies auf 44 nicht immer gefahrlose Einsätze der „Helfer vor Ort“.

Nachwuchs war aktiv

Die Finanzen beleuchtete Schatzmeisterin Karin Seber, der die Kassenprüfer Dieter Link und Elmar Farrenkopf akkurate Arbeit attestierten. Über die Aktivitäten des rührigen Nachwuchses sprach Rebecca Eiermann: „Derzeit drei Jugendrotkreuz-Gruppen befassen sich mit Erster Hilfe, Notrufmeldungen und dem Anlegen von Verbänden“, schilderte sie; die Gruppenstunden gestalten Beatrix Hilpert, Michaela Greß, Diana Nied, Kirstin Kuhn-Weidner, Ronja Weber und Rebecca Eiermann. In lebhafter Erinnerung bleiben das JRK-Wochenende an der Waldstettener Brunnenberghütte mit Nachtwanderung und Lagerolympiade sowie das solide Abschneiden beim JRK-Kreisentscheid in Walldürn (Platz 9) und dem Landesentscheid in Ravensburg (Platz 13). Der persönliche Dank richtete sich vor allem an den scheidenden Vorsitzenden: „Unser Norbert hatte für uns immer ein offenes Ohr“, betonte Eiermann und übergab das Wort an Kornelia Reichert, deren Thema die DRK-Seniorengymnastik war. Mit im Schnitt 19 „Bewegungsfreudigen“ könne man nicht klagen; der Ausflug führte nach Nürnberg. Für Edgar Busch ging Margarete Sokol auf die DRK-Wassergymnastik ein, die von 86 Personen zwischen 57 und 89 Jahren in drei Gruppen besucht wird. Als Übungsleiter fungieren Edgar Busch, Jörg Heuduck, Anita Schmid und Margarete Sokol.

Zur Entlastung des Vorstands ergriff Volker Rohm als Vizepräsident des DRK-Kreisverbands Buchen das Wort. „Das Rote Kreuz ist in Höpfingen eine feste Größe“, hielt er fest und dankte für die „bemerkenswerte Gemeinschaftsleistung aller Generationen“.

Neuwahlen

Es folgten die Neuwahlen und eine stattliche Anzahl von Ehrungen. Das Amt des Vorsitzenden bekleidet Jens Eiermann (1. Stellvertreter Joshua Streckert; 2. Stellvertreter Helmut Häfner). Wieder gewählt wurde Schriftführerin Ramona Böhrer; als Schatzmeisterin folgt Kirstin Kuhn-Weidner auf Karin Seber. Die Beisitzer bilden Fabian Streckert, Wolfgang Weber, Jochen Schmid, Tobias Streckert und Friedbert Eiermann; Kassenprüfer sind Regina Scheuermann und Carsten Hauk. Weiterhin gehören Bereitschaftsleiter Timo Häfnner (Stellvertreter Bernhard Streckert), Bereitschaftsleiterin Rebecca Eiermann (Stellvertreterin Michaela Greß) und Bereitschaftsärztin Myriam Weltin dem Vorstand an. Dem Jugendrotkreuz stehen Leiterin Ronja Weber (Stellvertreterin Diana Nied) und die Gruppenleiterinnen Kirstin Kuhn-Weidner, Beatrix Hilpert, Michaela Greß und Rebecca Eiermann vor.

„DRK-Ausnahmelebenslauf“

Verabschiedet wurden nach 30 Jahren die Kassenprüfer Elmar Farrenkopf und Dieter Link, nach insgesamt 40 Jahren Kassierin Karin Seber und Vorsitzender Norbert Kuhn, auf den eine besondere Überraschung wartete: Sichtlich gerührt erfuhr er die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. „Du bist 1962 eingetreten, hast 1969 das Jugendrotkreuz gegründet und warst in 57 Jahren Mitgliedschaft 50 Jahre aktiv im Vorstand“, skizzierte Helmut Häfner kurz diesen „DRK-Ausnahmelebenslauf“ und überreichte gemeinsam mit TSV-Vorstand Steffen Kuhn Präsente.

Ehrungen galten Mona Engel (fünf Jahre), Benjamin Kaiser, Myriam Weltin (zehn Jahre), Joshua Streckert (15 Jahre), Tobias Streckert (20 Jahre), Carolin Hauk, Verena Dorner, Diana Nied, Steffen Ullmer (jeweils 30 Jahre), Jochen Schmid (35 Jahre), Silvia Link (40 Jahre), Kornelia Weber, Bernhard Streckert, Alfred Zahn (jeweils 45 Jahre), Benno Henn (55 Jahre), Lothar Mohr (60 Jahre) und Hans Kaiser (65 Jahre). Eine Sonderehrung erhielt Wendelin Böhrer als Dank für die jahrzehntelange Pressearbeit und die Kooperation mit der Schule. Mit der Verdienstmedaille des DRK-Kreisverbands in Silber wurde das 50-jährige Wirken von Friedbert Eiermann (Vorsitzender 1991 bis 2004) gekrönt, der immer voller Energie und Begeisterung als aktives Mitglied zeige und außergewöhnliche Leistungen erbrachte.

Zu vorgerückter Stunde spiegelte sich die enorme Beliebtheit Norbert Kuhns in elf Grußworten wieder. Mit Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Fürst, Altbürgermeister Ehrenfried Scheuermann, Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, Kreisbereitschaftsleiter Dominic Burger-Graseck, Bürgermeister Volker Rohm als Vizepräsident des DRK-Kreisverbands Buchen, Wendelin Böhrer, Hans Kaiser, Feuerwehrkommandant Carsten Hauk, DLRG-Aktivposten Norbert Streckert und TSV-Vorsitzendem Steffen Kuhn machten ihm zahlreiche langjährige Weggefährten die Aufwartung und dankten für sein imposantes Rotkreuz-Lebenswerk, um gleichsam an die Höhepunkte vergangener Tage zu erinnern.

Nachdem Jens Eiermann sich in den Schlussworten bei allen bedankte, klang der Abend mit einem gemütlichen Beisammensein, interessanten Gesprächen und Gedanken über künftige Projekte aus. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019