„Fulminantes Gesamtprogramm“

Die Kampagne eröffnete der Kerwetanz; erfreulicherweise konnte mit Prinzessin Kathrin II. „Häschle aus dem Erftal“ und Prinz David I. „der am Rosenmontag geboren ist“ (Beck) wieder ein Prinzenpaar gestellt werden. Beim Ordensfest der „Beesche“ in Hardheim wurde der von Sylvia Klotzbücher gestaltete Jahresorden vorgestellt, der das Motto „Beeschebinne mecht Hunger un Dorscht, denooch veschbern mir Mooscht un Lebberworschd“ aufgriff.

Mit der Prunk- und Fremdensitzung und der Kinderfaschenacht näherte sich die Kampagne ihrem Höhepunkt, ehe sie mit der „Beeschevesper“ gemütlich ausklang. Besucht wurden die Umzüge in Hardheim, Schweinberg und Höpfingen sowie der Großheubacher Nachtumzug. „Ich bin froh, euch alle zu haben“, betonte Schäfer an die Mitglieder gerichtet und dankte allen, die mit ihr an einem Strang zogen.

In ihrem aufschlussreichen Bericht blickte Schriftführerin Annette Wellie auf das vergangene Jahr zurück. Sie erinnerte beispielsweise an die große Prunk- und Fremdensitzung mit ihrem bunten Programm.

Organisatorisches wurde im vergangenen Vereinsjahr an acht Vorstandssitzungen besprochen.

Kassierin Birgit Klotzbücher beleuchtete die finanzielle Situation; die Kassenprüfer Kathrin Beck und Martin Böttcher bescheinigten einwandfreie Kassenführung.

Turnusmäßig standen Neuwahlen des Vorstands an, wobei sämtliche Amtsinhaber in ihren Posten bestätigt wurden: Vorsitzende Marion Schäfer, zweiter Vorsitzender Michael Löffler, Präsidentin Tina Sieber und Vizepräsident Holger Löffler, Schriftführerin Annette Wellie sowie Kassierin Birgit Klotzbücher genossen erneut das Vertrauen wie auch die Kassenprüfer Kathrin Beck und Martin Böttcher.

Als Beisitzer ergänzen Melanie Böttcher, Sylvia Klotzbücher, Markus Löffler und Dorothée Wagner die Führungsebene.

Schließlich fand Ortsvorsteher Helmut Hartmann in seinem Grußwort einmal mehr die passenden Worte: Er bezeichnete die „Beesche“ gemäß der Abkürzung „FG“ als „feine Gesellschaft“, in der so Einiges „flott gelaufen“ sei, wodurch man ein „fulminantes Gesamtprogramm“ erarbeitet habe. Sein Dank galt allen Aktivposten und all denen, die sich auch in das Einweihungsfest des Panoramawegs mit eingebracht hatten.

Nachdem sie über die anstehenden Termine informiert hatte, schloss sich die Vorsitzende Marion Schäfer den Dankesworten ihres Vorredners gerne an. „Nur durch die Mitarbeit engagierter Ehrenamtlicher kann das Vereinsleben bewerkstelligt werden“, betonte sie abschließend. ad

