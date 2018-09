Funkloch – GPS versagt – was nun?

Höpfingen.Die ältere Generation ist es noch gewohnt, mit Landkarte im Auto dem Ziel entgegenzusteuern. Die Jüngeren verlassen sich zu hundert Prozent auf ihr Navi oder das Handy. Dass das auch einmal schief gehen kann, erlebte jüngst MdB Judith Skudelny, Generalsekretärin der FDP in Baden-Württemberg sowie Mitglied im Umweltausschuss und umweltpolitische Sprecherin der FDP im Bundestag. Sie war von Stuttgart aus zu einem Termin nach Höpfingen unterwegs, als sie plötzlich auf der Autobahn in ein Funkloch geriet. Das Navi versagte und sie verpasste – ortsunkundig – die richtige Ausfahrt. „Das war für mich eine komplett neue Erfahrung. Aber keine gute. Es hat plötzlich nichts mehr funktioniert“, schilderte die 42-Jährige später im Gespräch mit den FN. „Ich habe nicht gewusst, dass ich ins digitale Nirwana komme. Es war für mich unvorstellbar, dass es noch Gegenden gibt, wo sogar entlang der Autobahn und der Bundesstraße kein Empfang ist. Das geht eigentlich gar nicht.“ Man sei in der Stadt total verwöhnt, räumte die Politikerin ein und pflichtete Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck und Martin Berberich bei: „Ein guter und schneller digitaler Anschluss ist ein Sicherheits- und Standortfaktor, das gehört zur Lebensqualität und Grundversorgung.“

Adalbert Hauck nutzte sogleich die Gelegenheit, um auf die Bemühungen des Landkreises um flächendeckendes schnelles Internet hinzuweisen: „Der erste Schritt ist gemacht, nun müssen in einem zweiten Schritt Glasfaserkabel anstelle der alten Kupferkabel in die Schulen und in die Häuser verlegt werden. Ein Problem bleibt die mobile Netzverbindung.“ i.E.

