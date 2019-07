Gemütliches Flair bei hochsommerlicher Hitze

Waldstetten.Die Musikkapelle Waldstetten feierte anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens ein viertägiges Jubiläumsfest im Rathaushof Waldstetten mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm.

Den Auftakt bildeten die „Lazy Monkeys“ am Freitag ab 21 Uhr mit Rock und Pop für Jung und Alt. Die Coverband aus dem Jagsttal heizte den zahlreichen Besuchern im urig dekorierten Festzelt richtig ein, so dass die Tanzfläche bestens gefüllt war. Ebenso kamen die Getränkepreise „wie vor 20 Jahren“ bei den Besuchern gut an, von denen viele auch an der Terrasse des Bierwagens verweilten.

Flotte Unterhaltung

Der Samstag startete mit dem Festbieranstich um 18 Uhr, zu dem sich die Ehrenmitglieder der Musikkapelle vor der Bühne versammelten. Peter Fieger und Wolfgang Wörner wurde die Ehre zu Teil, das Fass „Festbier“ anzustechen und die erste Runde Freibier unter den Gästen zu verteilen. Dazu unterhielt der Musikverein Uissigheim mit flotten musikalischen Weisen. Am Abend spielten die Kirnautaler aus Altheim zur Unterhaltung auf und die Tanzfläche füllte sich im Nu.

Den Frühschoppen am Sonntagmorgen umrahmten die Musikfreunde aus Durlach-Aue mit stimmungsvollen und unterhaltsamen Liedern. Trotz sommerlich heißer Temperaturen ließen sich zahlreiche Besucher das angebotene Mittagessen und andere Leckereien aus der Musikerküche schmecken. Die von den Jungmusikern der Kapelle organisierte musikalische Spielstraße sowie das Kinderschminken und die Hüpfburg kamen bei den kleinen Gästen des Festes sehr gut an. Zum Kaffee und Kuchen unterhielten die Musikfreunde aus Oberwittstadt.

Musikalischer Höhepunkt war der Böhmische Abend mit den Eiersheimer Musikanten, welcher viele Musikfreunde aus nah und fern anlockte. Mit gefühlvoller böhmischer Blasmusik vom Feinsten begeisterten sie die Zuhörer, bis das Zelt vor Stimmung bebte.

Am Montagnachmittag holte der Zauberer Magic Thomas die Kinder in die Welt der Magie und bastelte Luftballontiere für sie, bevor ab 19 Uhr die Trachtenkapelle Höpfingen zum traditionellen Bierabend aufspielte.

Die Auslosung des Jubiläumsquiz führte Vorsitzender Alexander Wörner durch. Kerstin Schuh vom Musikverein Höpfingen war die Glücksfee und zog nacheinander die glücklichen Gewinner mit jeweils zehn richtigen Antworten. Platz 3 und 2, Wertschecks für Veranstaltungen der Musikkapelle, gewannen Bernd Hartmann und Birgit Klotzbücher. Den Hauptgewinn – ein Ständchen der Musikkapelle Waldstetten – ging an Michael Heffner aus Weikerstetten. Die Sofortgewinne erhielten Heidi Sack, Michelle Klotzbücher und Helga Klotzbücher. Gemütlich und in lockerer Atmosphäre nahm das gelungene Jubiläumsfest seinen Ausklang.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.07.2019