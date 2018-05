Gesangsworkshop und „Open Stage“

Anzeige

Hardheim.Im Rahmen des Gesangsworkshops, der derzeit im „Bahnhof 1910! abgehalten wird, gibt es morgen um 20 Uhr ein Konzert der Teilnehmer und anschließend „Open Stage“. Das Konzert eröffnet die Diplom Jazz-Sängerin und Dozentin Karolina Trybala. Es folgt der Teilnehmer-Chor ihres Gesangsworkshops, danach präsentieren die Musiker solo oder in verschiedenen Formationen Stücke aus ihrem Repertoire. Da die Teilnehmer in unterschiedlichen musikalischen Genres unterwegs sind, erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher Abend mit viel akustischer Musik in zwangloser Atmosphäre. Bild: Daniela Arnold