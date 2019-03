Gesangverein bereichert das örtliche Leben

Höpfingen.Zu ihrer Jahreshauptversammlung fand sich die Sängerschar des Gesangvereins 1861 Höpfingen am Samstag im Gemeindezentrum ein. Voraus ging ein Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Ägidius.

Vorsitzender Georg Berberich leitete nach der Begrüßung und den vom Männerchor mit einem getragenen Lied umrahmten Totenehrungen zu den Jahresberichten über, die er selbst eröffnete.

Aus seiner Rückschau ging hervor, dass sich der Gesangverein in Höpfingen sowohl sängerisch als auch gesellschaftlich engagiert. So erinnerte Berberich an Auftritte beim 40-Jahr-Priesterjubiläum von Pfarrer Hans Scheuermann und beim Kirchenkonzert in Hettingen.

Er rief den Stimmbildungs-Workshop mit Angela Leupold in Erinnerung, die Beteiligung an Weihnachtsmarkt, Quetschefescht und der 50-Jahr-Feier des Maschinenrings auf dem Schlempertshof, an die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag, den sehr gut besuchten Liederabend in der Obst- und Festhalle und die Darbietung im Festgottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Den geselligen Teil deckten das Kesselfleischessen bei Erna Schell und der Ausflug zur Landesgartenschau in Würzburg ab. Organisatorisches wurde an drei Vorstandssitzungen besprochen. Zum Abschluss seiner Ausführungen dankte Berberich dem Vorstandsteam und Vizedirigenten Alois Schmitt. Monika Hauk informierte über die Auftritte des Chors „Vocalis“, ehe Dirigent Gerhard Bönig 2018 als „ein gutes und solides Jahr“ charakterisierte. Angesichts des hohen Niveaus aller drei Chöre freue er sich jedes Mal auf die Proben.

Über die Finanzen klärte Kassierin Ute Scheuermann auf, der die Kassenprüfer Kerstin Schuh und Richard Kaiser einwandfreie Buchführung attestierten.

Mit Zahlen wartete schließlich Schriftführerin Ulrike Böhrer auf: Aktuell umfasst der Gesangverein 317 Mitglieder, von denen 75 aktive Sänger sind: Der Männerchor umfasst 21 Personen; 19 Frauen und 21 Männer singen im gemischten Chor und 35 Frauen im Chor „Vocalis“.

Auf die Entlastung der Vorstandschaft folgten Ehrungen. Zunächst zeichnete Georg Berberich die eifrigsten Probenbesucher aus: Im Männerchor erschienen Alois Schmitt, Herbert Schmitt, Helmut Novotny und Eugen Popp zu jeder Probe; einmal fehlten Georg Berberich und Anton Schell. Zweimal verhindert war Kurt Schweigert.

Keine Probe des gemischten Chores versäumten Margit Link, Inge Schell und Gertrud Schell; einmal fehlten Elli Albert, Margarete Eiermann und Anneliese Seeber.

Im Chor „Vocalis“ war Beate Schmitt in lediglich einer Probe nicht anwesend. „Das ist eine tolle Leistung“, freute sich Berberich und überreichte Präsente.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Otmar Böhrer, Eberhard Fürst (Erlenbach), Margit und Werner Haun, Frieder Kaiser, Jürgen Kuhn, Dieter Link, Herta Link, Ernst Nohe, Willi Sauer (Hanau), Berthold Schulz und Alfred Zahn ernannt.

Eine besondere Ehrung erfuhr Wendelin Böhrer: Von 1965 bis 2018 hat er die Pressearbeit übernommen und darüber hinaus zahlreiche Festschriften verfasst, an denen er teilweise fast ein Jahr lang arbeitete. „Du hast unendlich viel für die Vereinswelt, vor allem für uns getan“, hielt Vorsitzender Berberich fest und überreichte ihm ein Präsent.

Bürgermeister Adalbert Hauck beglückwünschte die Geehrten und hielt fest, dass der Gesangverein das örtliche Leben in vielerlei Hinsicht bereichere.

Nach einem schwungvollen Intermezzo des Chors „Vocalis“ erfolgte die symbolische Versteigerung der Vereinsdienerstelle, die weiterhin Beate Schmitt ausübt.

Danach standen Teilwahlen des Vorstandes an. Zweite Vorsitzende Monika Hauk und Schriftführerin Ulrike Böhrer wurden jeweils in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer fungieren Rita Hefner, Eva-Maria Schmitt, Walter Brix und Hubert Schmitt. Zu Kassenprüfern wurden Kerstin Schuh und Richard Kaiser ernannt.

Nach dem Schlusslied „Kein schöner Land“ lud Georg Berberich zum gemütlichen Ausklang ein. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019