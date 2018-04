Geschäftsjahr gut verlaufen

Anzeige

Höpfingen.Einen Blick richtete der TSV-Spenden-und Förderverein anlässlich seiner Mitgliederversammlung am Montag im „Ochsen“ schon ins Jahre 2020: Dann feiert der „Junior-Partner“ des TSV sein 25-jähriges Bestehen.

Das Geschäftsjahr 2017 sei wieder gut verlaufen“, so Vorsitzender Günter Hauk. Er berichtete von Arbeitseinsätzen am TSV-Sportgelände zur Instandhaltung der Werbeflächen. Mit der Resonanz in Sachen Banden-, Planen-und TSV-Sportmobil-Werbung könne man sehr zufrieden sein, die Halbzeit-Ton-Werbung soll mit baldigen Maßnahmen forciert werden. Hauk dankte abschließend seinen Vorstandskollegen, dem 2. Vorsitzenden Richard Volk, Schriftführer Sven Böhrer und Schatzmeister Roland Stolz, der danach mit einem umfangreichen Zahlenwerk das erfolgreich verlaufene Geschäftsjahr belegte. Günter Eiermann, der zusammen mit Thomas Greulich die Kasse geprüft hatte, attestierte ihm“ blitzsaubere“ Kassenführung. Steffen Kuhn, Mitglied des TSV-Vorstand-Quartetts, würdigte die Leistungen des Partnervereins, der dem TSV Höpfingen hilfreich zur Seite stehe. „Der Verein ist in guten Händen“, so Kuhn. Günter Eiermann erinnerte nach der Entlastung an das Gründungsjahr 1995. ro